Конкурент Maybach за $400 000: представлен самый роскошный седан от Hyundai (фото)

Genesis G90 LWB One Of One отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Седан предлагает множество удобств для задних пассажиров, включая массаж сидений и холодильник.

Премиальный седан Genesis G90 получил эксклюзивную версию от подразделения Genesis One Of One. Новинка отличается двухцветным кузовом и более роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте thekoreancarblog.

Этот Genesis G90 в белый и черный цвета. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.

Genesis G90 LWB One Of One получил двухцветный кузов Фото: Genesis

Автомобиль имеет удлиненную колесную базу LWB. Она предлагает больше места для пассажиров заднего ряда сидений.

Габариты Genesis G90 LWB:

длина — 5465 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3370 мм.

Седан изготовлен по заказу неназванного клиента из Саудовской Аравии. Эксклюзивная модель обошлась владельцу в 400 000 долларов.

Эксклюзивная модификация предлагает более роскошный интерьер из белой и черной кожи, а также отделкой из мрамора. Сзади установлены два отдельных сиденья с подушками и подставками для ног.

В интерьере присутствует отделка из кожи и мрамора Фото: Genesis Сзади установлены два сиденья Фото: Genesis

Genesis G90 LWB оснащен "мягкой" гибридной установкой с 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Фокус сообщал, что спортивный седан Genesis G70 будет снят с производства.