Похожий на iPad: инсайдер рассказал о "важнейшем новом продукте Apple" в 2025 году

Марк Гурман рассказал, что технология не такая уж и новаторская, но новинка станет первым значительным шагом компании в новом сегменте. Следующая ее версия будет иметь роботизированную конечность.

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Журналист и инсайдер Марк Гурман ответил, какое устройство станет важнейшей новинкой от Apple в 2025 году. Об этом известно из его колонки для Bloomberg, опубликованной 26 января.

Отмечается, что Apple хочет зайти в новый сегмент, представив устройство для "умного дома". Гурман рассказал, что оно будет меньше по размерам чем iPad и будет стоить меньше.

Новинка позволит пользователям управлять своими устройствами от Apple, общаться через FaceTime и выполнять другие задачи.

"Но сама технология менее новаторская. По сути, это HomePod с примерно 7-дюймовым экраном. Я все еще считаю это самым важным выпуском Apple года, потому что это первый шаг к большей роли в умном доме", — подчеркнул инсайдер.

Эксперт пояснил, что "хаб" создаст еще одну платформу для функций ИИ, и через несколько лет должны выпустить версию высшего класса. По его данным, улучшенное устройство будет оборудовано роботизированной конечностью, чтобы экран мог следовать за человеком по помещению.

Что уже известно о "хабе"?

В AppleInsider передали, что новое устройство будет оборудовано высококачественным динамиком и камерой. Его можно будет как крепить к стене, так и устанавливать на отдельную базу.

По слухам, Apple также выпустит дополнительные аксессуары для умного дома, в частности камеры безопасности для помещений и дверной звонок. Ранее сообщалось, что "хаб" будет иметь чип A18 и по крайней мере 8 Гб оперативной памяти для работы с Apple Intelligence.

Так может выглядеть новый HomePod или Apple HomeHub Фото: appleinsider.com

Предполагается, что новинка объединит усилия компании по улучшению Siri, а управление умными домашними устройствами и интерфейса Home. Вероятно, устройство будет работать на специальной homeOS с фокусом на элементах управления на основе виджетов для отдельной техники.

Пока непонятно, использует ли Apple брендинг HomePod или же новое название, например Apple HomeHub. Кроме того, по слухам, компания выпустит новую линейку HomePod mini во второй половине года.

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