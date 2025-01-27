Схожий на iPad: інсайдер розповів про "найважливіший новий продукт Apple" у 2025 році

Марк Гурман розповів, що технологія не така вже й новаторська, але новинка стане першим значним кроком компанії в новому сегменті. Наступна її версія матиме роботизовану кінцівку.

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Журналіст та інсайдер Марк Гурман відповів, який пристрій стане найважливішою новинкою від Apple у 2025 році. Про це відомо з його колонки для Bloomberg, опублікованої 26 січня.

Зазначається, що Apple хоче зайти в новий сегмент, представивши пристрій для "розумного будинку". Гурман розповів, що він буде меншим за розмірами ніж iPad і коштуватиме менше.

Новинка дозволить користувачам керувати своїми пристроями від Apple, спілкуватись через FaceTime та виконувати інші задачі.

"Але сама технологія менш новаторська. По суті, це HomePod з приблизно 7-дюймовим екраном. Я все ще вважаю це найважливішим випуском Apple року, тому що це перший крок до більшої ролі в розумному будинку", — підкреслив інсайдер.

Експерт пояснив, що "хаб" створить ще одну платформу для функцій ШІ, і через кілька років мають випустити версію вищого класу. За його даними, покращений пристрій буде обладнаний роботизованою кінцівкою, щоб екран міг слідувати за людиною приміщенням.

Що вже відомо про "хаб"?

В AppleInsider передали, що новий пристрій буде обладнаний високоякісним динаміком і камерою. Його можна буде як кріпити до стіни, так і встановлювати на окрему базу.

За чутками, Apple також випустить додаткові аксесуари для розумного дому, зокрема камери безпеки для приміщень та дверний дзвінок. Раніше повідомлялось, що "хаб" матиме чіп A18 і принаймні 8 Гб оперативної пам’яті для роботи з Apple Intelligence.

Так може виглядати новий HomePod або Apple HomeHub Фото: appleinsider.com

Передбачається, що новинка об’єднає зусилля компанії щодо покращення Siri, а керування розумними домашніми пристроями та інтерфейсу Home. Ймовірно, пристрій працюватиме на спеціальній homeOS з фокусом на елементах керування на основі віджетів для окремої техніки.

Поки незрозуміло, чи використає Apple брендинг HomePod або ж нову назву, наприклад Apple HomeHub. Окрім того, за чутками, компанія випустить нову лінійку HomePod mini у другій половині року.

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