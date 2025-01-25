iPhone дає змогу користувачам дізнатися, чи переслідує їх хтось: як визначити

Зловмисники можуть використовувати трекери AirTag, проте їх легко виявити і "знешкодити".

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Проста маніпуляція з iPhone може допомогти дізнатися, чи переслідує користувача хтось зі знайомих, відстежуючи його місце розташування. Про це пише The Sun.

Одним із найзручніших продуктів Apple є AirTag — невеликий трекер, який можна прикріпити до ключів, багажу або сумочки. Потім можна відстежувати місцезнаходження предмета за допомогою програми "Локатор" на iPhone. Однак існує ймовірність, що хтось сховає AirTag в одязі, сумці або машині, щоб відстежувати пересування людини.

Хороша новина полягає в тому, що iPhone може автоматично виявляти невідомі AirTag, які переміщуються разом із користувачем. Знадобиться iPhone під управлінням iOS 14.5 або пізнішої версії (наразі доступна версія iOS 18). Треба перейти в "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ".

Щоб отримувати сповіщення, мають бути ввімкнені служби геолокації та "Знайти iPhone" у розділі "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека".

Також потрібно увімкнути Bluetooth і переконатися, що в розділі "Налаштування" — "Повідомлення" — "Повідомлення про відстеження" ввімкнено функцію "Дозволити повідомлення". Якщо разом із користувачем рухається AirTag, який йому не належить, він отримає повідомлення.

Трекер AirTag Фото: Скриншот

Це також працюватиме у випадку AirPods, якщо хтось використовує їх, щоб стежити.

Якщо натиснути на сповіщення про стеження, з'явиться карта, на якій показано, де AirTag встиг відстежити місце розташування користувача. Маршрут буде позначений пунктирними лініями, які можуть вказувати на те, де пристрій було вперше розміщено. Це дає змогу змусити AirTag видати гучний звук, який може допомогти знайти його там, де він захований.

Якщо є новий iPhone з підтримкою надширокосмугового зв'язку, також можна використовувати функцію точного пошуку Apple. Завдяки цьому iPhone за допомогою стрілки вкаже точне місцезнаходження AirTag і навіть покаже, як далеко від нього користувач перебуває. Функція надширокосмугового зв'язку підтримується на iPhone 11 і пізніших моделях (але не на iPhone SE 2-го і 3-го поколінь). Просто потрібно буде натиснути "Знайти поруч" після отримання сповіщення, щоб скористатися функцією точного пошуку.

Apple також створила функцію "сканування", яка може миттєво визначити, хто встановив AirTag. Знайшовши маячок, треба прикласти верхню частину iPhone до білої сторони пристрою. Має з'явитися повідомлення — потрібно натиснути на нього. З'явиться сайт з інформацією про конкретний маячок. На ньому буде вказано серійний номер, який слід записати. Також з'являться останні чотири цифри номера телефону людини, яка зареєструвала цей AirTag. Потім можна зіставити ці цифри з номерами в контактах телефону, щоб перевірити, чи є збіги.

"Це може допомогти вам ідентифікувати власника, якщо ви його знаєте", — пояснює Apple.

Потім варто натиснути і повернути проти годинникової стрілки задню частину AirTag. Далі — зняти кришку і витягти акумулятор. Після вилучення акумулятора місце розташування цієї мітки більше не буде видно його власнику.

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