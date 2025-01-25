iPhone позволяет пользователям узнать, преследует ли их кто-либо: как определить

Злоумышленники могут использовать трекеры AirTag, однако их легко обнаружить и "обезвредить".

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Простая манипуляция с iPhone может помочь узнать, преследует ли пользователя кто-то из знакомых, отслеживая его местоположение. Об этом пишет The Sun.

Одним из самых удобных продуктов Apple является AirTag — небольшой трекер, который можно прикрепить к ключам, багажу или сумочке. Затем можно отслеживать местонахождение предмета с помощью приложения "Локатор" на iPhone. Однако существует вероятность, что кто-то спрячет AirTag в одежде, сумке или машине, чтобы отслеживать передвижения человека.

Хорошая новость заключается в том, что iPhone может автоматически обнаруживать неизвестные AirTag, которые перемещаются вместе с пользователем. Понадобится iPhone под управлением iOS 14.5 или более поздней версии (в настоящее время доступна версия iOS 18). Надо перейти в "Настройки" — "Основные" — "Обновление ПО".

Чтобы получать оповещения, должны быть включены службы геолокации и "Найти iPhone" в разделе "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность".

Также потребуется включить Bluetooth и убедиться, что в разделе "Настройки" — "Уведомления" — "Уведомления об отслеживании" включена функция "Разрешить уведомления". Если вместе с пользователем движется не принадлежащий ему AirTag, он получит уведомление.

Трекер AirTag Фото: Скриншот

Это также будет работать в случае AirPods, если кто-то использует их, чтобы следить.

Если нажать на оповещение о слежке, появится карта, на которой показано, где AirTag успел отследить местоположение пользователя. Маршрут будет обозначен пунктирными линиями, которые могут указывать на то, где устройство было впервые размещено. Это позволяет заставить AirTag издать громкий звук, который может помочь найти его там, где он спрятан.

Если есть новый iPhone с поддержкой сверхширокополосной связи, также можно использовать функцию точного поиска Apple. Благодаря этому iPhone с помощью стрелки укажет точное местонахождение AirTag и даже покажет, как далеко от него пользователь находится. Функция сверхширокополосной связи поддерживается на iPhone 11 и более поздних моделях (но не на iPhone SE 2-го и 3-го поколений). Просто нужно будет нажать "Найти рядом" после получения оповещения, чтобы воспользоваться функцией точного поиска.

Apple также создала функцию "сканирования", которая может мгновенно определить, кто установил AirTag. Найдя маячок, надо приложить верхнюю часть iPhone к белой стороне устройства. Должно появиться уведомление — нужно нажать на него. Появится сайт с информацией о конкретном маячке. На нем будет указан серийный номер, который следует записать. Также появятся последние четыре цифры номера телефона человека, зарегистрировавшего этот AirTag. Затем можно сопоставить эти цифры с номерами в контактах телефона, чтобы проверить, есть ли совпадения.

"Это может помочь вам идентифицировать владельца, если вы его знаете", — поясняет Apple.

Затем стоит нажать и повернуть против часовой стрелки заднюю часть AirTag. Далее — снять крышку и извлечь аккумулятор. После извлечения аккумулятора местоположение этой метки больше не будет видно его владельцу.

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