Що робити, якщо батарея iPhone перестала тримати заряд: рекомендації експертів

Apple знайшла новий спосіб попереджати про зниження продуктивності батареї iPhone — як знайти це повідомлення і чому воно з'являється.

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Якщо час роботи батареї iPhone раптово погіршився, слід зайти в застосунок "Налаштування" і пошукати попередження "Оновлення завершується у фоновому режимі". Про це пише The Sun.

Якщо оновити смартфон до iOS 18, то в "Налаштування" — "Загальне оновлення ПЗ" у розділі "Інсайти та пропозиції" з'явиться повідомлення "Оновлення завершується у фоновому режимі". Воно також говорить: "Ви можете користуватися своїм iPhone як зазвичай, поки завершується останнє оновлення програмного забезпечення".

Apple додає: "Це може зайняти деякий час. Час роботи батареї та теплові характеристики можуть покращитися після завершення встановлення оновлень". Це означає, що час роботи акумулятора iPhone може скоротитися протягом кількох днів після встановлення оновлень iOS.

Це стосується не лише великих оновлень iOS (на кшталт переходу з iOS 17 на iOS 18) — навіть невеликі оновлення можуть призвести до того, що час роботи батареї раптово стане гіршим. Тоді слід зайти в додаток "Налаштування" і пошукати повідомлення "Оновлення завершується у фоновому режимі". Якщо воно там є, то досить імовірно, що причиною проблем з акумулятором iPhone є нещодавнє оновлення.

Потрібно просто почекати завершення встановлення оновлень — і все буде гаразд.

Кілька користувачів помітили нове повідомлення і розмістили на Reddit повідомлення про нього, зокрема про те, що сталося після його зникнення.

Один із користувачів сказав: "Минуло цілих два дні, перш ніж повідомлення зникло. Час роботи батареї також збільшився після того, як повідомлення зникло".

Інший написав: "Моєму телефону знадобилося близько 30 годин, щоб розрядитися. Деяким потрібно більше часу. Сьогодні у нього відмінна робота батареї. Просто дайте йому робити свою справу".

Третій додав: "У мене пішло три дні, з п'ятниці, коли я встановив нове оновлення, до ранку понеділка, щоб усе пройшло. Час роботи батареї поки що чудовий".

В іншому повідомленні користувач запитав, чи означає повідомлення, що його iPhone "запускає секретне фонове оновлення". Але це всього лише звичайне оновлення iOS, яке можна було б встановити вручну або автоматично. Єдина відмінність полягає в тому, що тепер Apple попереджає власників iPhone, що для повного завершення оновлення може знадобитися кілька днів, що може вплинути на термін служби акумулятора.

Один із користувачів відповів: "Минуло 36 годин, перш ніж це повідомлення зникло, і час роботи батареї в цей момент підскочив до разюче високого рівня".

Якщо сповіщення немає і акумулятор iPhone розряджений, можна встановити таймер на 30 секунд, протягом яких iPhone автоматично блокуватиметься, якщо він не використовується, що скоротить час, протягом якого екран залишається увімкненим. Apple також рекомендує обмежити додатки, що мають доступ до місця розташування у фоновому режимі.

Можна змінити цей параметр на "Під час використання" для певних додатків, перейшовши в "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби геолокації".

Звісно, навіть за найкращих налаштувань час роботи акумулятора iPhone з часом погіршуватиметься. Якщо термін служби акумулятора дійсно скоротився, можна купити абсолютно новий акумулятор у магазині Apple Store за 100 доларів США.

Раніше ми писали про те, що знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку. Фахівці сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.