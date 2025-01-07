Найден "идеальный" процент батареи, чтобы ставить мобильный на зарядку

Специалисты сходятся во мнении, что нельзя заряжать телефон до 100%, равно как и разряжать батарею до нуля.

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Мобильный телефон не стоит заряжать более чем на 80%, а ставить на зарядку лучше всего тогда, когда батарея разряжена не более чем на 20%. Об этом пишет "ТСН".

"Оптимальной считается тактика "20-80". То есть разряжать телефон стоит не ниже 20%, а заряжать — не более 80%", — говорится в материале.

Для того, чтобы постоянно не проверять, сколько же осталось заряда на телефоне и на сколько он зарядился, эксперты советуют установить специальные программы, которые предупреждают владельца смартфона об определенном уровне аккумулятора. Однако они работают только на Android.

Другая тактика зарядки называется "50-70". Она предполагает, что заряд телефона не опускается ниже 50%, а заряжать мобильный нужно лишь до 70%. Некоторые специалисты считают, что этот подход может помочь увеличить жизнь батареи вдвое или даже больше.

Однако этот метод требует подзаряжать смартфон несколько раз в день, а потому он мало подходит пользователям, которые находятся далеко от розетки или докстанции.

В целом обе тактики являются эффективными и выбор одной из них зависит от стиля использования телефона и потребностей определенного пользователя.

Но все специалисты сходятся во мнении, что нельзя заряжать телефон до 100%, а также разряжать батарею до 0.

"Это негативно влияет на жизнеспособность аккумулятора, уменьшает период его службы и эффективность работы", — отметили журналисты.

Напомним, команда ученых разработала инновационную технологию, которая позволяет значительно повысить скорость зарядки литий-серных аккумуляторов.

Фокус также писал, что в 2025 мобильные операторы будут отключать украинцев от 3G-сети.