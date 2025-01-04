В 2025 мобильные операторы будут отключать украинцев от 3G-сети: что произошло

Как отметили в Нацкомиссии, регулирующей вопросы в сфере коммуникаций, отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. В то же время украинцам советуют заранее перейти на 4G.

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В 2025 году украинские мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

"Мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети уже в этом году, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги", — говорится в сообщении.

В НКЭК подчеркнули, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G.

Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий предпринимать не нужно.

Если же смартфон не поддерживает 4G/LTE, в НКЕК предлагают рассмотреть замену устройства на более современную модель, чтобы оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

"Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем", — отметили в НКЭК.

Как перейти на 4G

Для пользователей ОС Android:

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Соединения" или "Сети";

выберите пункт "Мобильные сети";

найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети";

установите режим "4G" или "LTE".

Для пользователей iOS:

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Сотовые данные";

активируйте "Сотовые данные", и устройство автоматически подключится к доступной сети.

Напомним, в сентябре "Экономическая правда" писала о том, что украинцы могут остаться без стабильной мобильной связи зимой.