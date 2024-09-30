Украинцы могут остаться без стабильной мобильной связи зимой: в чем причина

По словам украинских операторов, требование НЦУ касательно 10 часов связи без света невозможно выполнить в столь сжатые сроки.

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Украинские мобильные операторы не смогут выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) об обеспечении 10 часов автономной работы базовых станций при отключениях света: с 1 октября по такому стандарту должно работать не менее 60% базовых станций, а к концу января 2025 года – 100%. О том, что будет со связью в Украине зимой, идет речь в материале "Экономической правды".

Что известно о требовании НЦУ

Как отмечают в издании, после первых обстрелов россиянами украинской энергосистемы в 2022 году операторы начали процесс модернизации сети мобильной связи, инвестировав в ее автономность миллиарды гривен. В ходе модернизации они ориентировались на распоряжение НЦУ от 20 февраля 2024 года — не менее 4 часов работы оборудования без света. До конца ноября это требование должно было выполняться на половине БС, а к концу июня 2025 — на 75%.

Однако в июле НЦУ выпустил требование увеличить время автономной работы оборудования. Согласно этому требованию, с 1 октября 60% из 36 тысяч базовых станций должны работать без света не менее 10 часов.

Позже мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell в совместном заявлении сообщили, что выполнить новое требование нереально. Основной причиной является нехватка времени. По словам технического директора "Киевстара" Владимира Лутченко, никто в мире не смог бы проделать такой объем работы в столь сжатые сроки.

"Каждый, кто понимает, как работают телекоммуникации, осознает, что 10 часов – это абсурдное требование", – сказал в комментарии изданию один из операторов.

Почему операторы не успевают выполнить требование НЦУ

Согласно подсчетам издания, в ближайшие месяцы украинские операторы должны установить более 100 тысяч аккумуляторных батарей. По словам одного из операторов, процесс переоборудования, в частности затягивается из-за того, что подрядчики "боятся выезжать на объекты из-за работников ТЦК".

Операторам нужно также модернизировать климатические шкафы, которые обеспечивают поддержание постоянной температуры, необходимой для зарядки аккумуляторов. При этом часть оборудования расположено на объектах коммунального имущества или в собственности Фонда госимущества. Быстро изменить договор аренды с этими учреждениями невозможно.

Кроме того, компании испытывают нехватку персонала для переоборудования и постоянного обслуживания базовых станций. По словам представителя Vodafone, если на каждом из 2,5 тысячи объектов компании в Киевской области установить генераторы, то для их обслуживания нужно будет нанять 2 тысячи специалистов.

Что будет со связью в Украине зимой

По словам экспертов, несмотря на активную подготовку к блэкаутам, эти меры будут эффективны только при условии стабильных плановых отключений. Как отмечает Владимир Лутченко, можно установить батареи для обеспечения даже 20 часов работы базовых станций, но без достаточного времени для их подзарядки в этом не будет смысла.

Часть базовых станций уже подключена к генераторам, что позволит сохранить работу сети без света. Однако качество связи будет хуже. Прекращение работы даже 20% базовых станций существенно отражается на качестве услуг.

Руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell Константин Сотников отметил, что в июле потребители в среднем оставались без света от 4 до 6 часов в сутки. На данный момент большинство базовых станций смогут работать без электроэнергии 4-6 часов. Однако если света не будет более 6 часов, операторы смогут обеспечить только базовые услуги, так как аккумуляторы не будут успевать полностью заряжаться. Позвонить по телефону смогут не все и не с первой попытки.

Напомним, с 1 октября в Украине собираются исключить интернет-провайдеров из упрощенной системы налогообложения.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации также рассказали, как не потерять связь и интернет во время новых отключений электроэнергии.