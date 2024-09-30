Українці можуть залишитися без стабільного мобільного зв'язку взимку: у чому причина

За словами українських операторів, вимогу НЦУ щодо 10 годин зв'язку без світла неможливо виконати в такі стислі терміни.

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Українські мобільні оператори не зможуть виконати вимогу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо забезпечення 10 годин автономної роботи базових станцій у разі вимкнення світла: з 1 жовтня за таким стандартом має працювати щонайменше 60% базових станцій, а до кінця січня 2025 року — 100%. Про те, що буде зі зв'язком в Україні взимку, йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Що відомо про вимогу НЦУ

Як зазначають у виданні, після перших обстрілів росіянами української енергосистеми у 2022 році оператори почали процес модернізації мережі мобільного зв'язку, інвестувавши в її автономність мільярди гривень. Під час модернізації вони орієнтувалися на розпорядження НЦУ від 20 лютого 2024 року — не менше 4 годин роботи обладнання без світла. До кінця листопада ця вимога мала виконуватися на половині БС, а до кінця червня 2025 року — на 75%.

Однак у липні НЦУ випустив вимогу збільшити час автономної роботи обладнання. Згідно з цією вимогою, з 1 жовтня 60% з 36 тисяч базових станцій повинні працювати без світла не менше 10 годин.

Пізніше мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell у спільній заяві повідомили, що виконати нову вимогу нереально. Основною причиною є брак часу. За словами технічного директора "Київстару" Володимира Лутченка, ніхто у світі не зміг би виконати такий обсяг роботи в такі стислі терміни.

"Кожен, хто розуміє, як працюють телекомунікації, усвідомлює, що 10 годин — це абсурдна вимога", — сказав у коментарі виданню один з операторів.

Чому оператори не встигають виконати вимогу НЦУ

Згідно з підрахунками видання, найближчими місяцями українські оператори мають встановити понад 100 тисяч акумуляторних батарей. За словами одного з операторів, процес переобладнання, зокрема затягується через те, що підрядники "бояться виїжджати на об'єкти через працівників ТЦК".

Операторам потрібно також модернізувати кліматичні шафи, які забезпечують підтримання постійної температури, необхідної для зарядки акумуляторів. При цьому частина обладнання розташована на об'єктах комунального майна або у власності Фонду держмайна. Швидко змінити договір оренди з цими установами неможливо.

Крім того, компанії відчувають брак персоналу для переобладнання і постійного обслуговування базових станцій. За словами представника Vodafone, якщо на кожному з 2,5 тисячі об'єктів компанії в Київській області встановити генератори, то для їх обслуговування потрібно буде найняти 2 тисячі фахівців.

Що буде зі зв'язком в Україні взимку

За словами експертів, попри активну підготовку до блекаутів, ці заходи будуть ефективні тільки за умови стабільних планових відключень. Як зазначає Володимир Лутченко, можна встановити батареї для забезпечення навіть 20 годин роботи базових станцій, але без достатнього часу для їхньої підзарядки в цьому не буде сенсу.

Частину базових станцій уже під'єднано до генераторів, що дасть змогу зберегти роботу мережі без світла. Однак якість зв'язку буде гіршою. Припинення роботи навіть 20% базових станцій істотно позначається на якості послуг.

Керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell Костянтин Сотников зазначив, що в липні споживачі в середньому залишалися без світла від 4 до 6 годин на добу. Наразі більшість базових станцій зможуть працювати без електроенергії 4-6 годин. Однак якщо світла не буде понад 6 годин, оператори зможуть забезпечити тільки базові послуги, оскільки акумулятори не встигатимуть повністю заряджатися. Зателефонувати зможуть не всі і не з першої спроби.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні збираються виключити інтернет-провайдерів зі спрощеної системи оподаткування.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації також розповіли, як не втратити зв'язок та інтернет під час нових відключень електроенергії.