У 2025 мобільні оператори відключатимуть українців від 3G-мережі: що сталось

Як зазначили у Нацкомісії, що регулює питання у сфері комунікацій, відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Водночас українцям радять заздалегідь перейти на 4G.

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У 2025 році українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК).

"Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги", — йдеться у повідомленні.

У НКЕК підкреслили, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій робити не потрібно.

Якщо ж смартфон не підтримує 4G/LTE, у НКЕК пропонують розглянути заміну пристрою на більш сучасну модель, щоб залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

"Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому", — наголосили в НКЕК.

Як перейти на 4G

Для користувачів ОС Android:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі";

оберіть пункт "Мобільні мережі";

знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі";

встановіть режим "4G" або "LTE".

Для користувачів iOS:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть у розділ "Стільникові дані";

активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Нагадаємо, у вересні "Економічна правда" писала про те, що українці можуть залишитися без стабільного мобільного зв'язку взимку.