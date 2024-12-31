Лучшие смартфоны стоимостью менее 500 долларов: рейтинг доступных новинок

Эти смартфоны не только считаются доступными в ценовой категории, но и отличаются мощностью и временем работы батареи.

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В рейтинге — Xiaomi 13T, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, Xiaomi Poco F6, realme GT 6, Google Pixel 8a, OnePlus Nord 4, Motorola Edge 50 Neo, Xiaomi 13 Lite. Подборку создали The NotebookCheck.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T демонстрирует множество небольших улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. Дисплей AMOLED по-прежнему имеет размер 6,67 дюйма и высокую плотность пикселей, но теперь работает с частотой обновления до 144 Гц и имеет значительно большую яркость. Встроенный MediaTek SoC позиционируется в верхнем среднем диапазоне, имеет 8 ГБ оперативной памяти и обеспечивает хорошую производительность системы. Доступно 256 ГБ встроенной памяти, которую нельзя расширить.

Xiaomi 13T Pro Фото: Скриншот

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G довольно громоздко назван, но он был убедителен в тесте. Он имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который обеспечивает частоту обновления до 120 Гц и может быть очень ярким. Он работает на базе MediaTek SoC среднего класса и может получить доступ к 8/256 ГБ или 12/512 ГБ памяти, в зависимости от выбранной конфигурации.

Xiaomi также впервые в серии Note выдала ему сертификацию IP68. Аккумулятор емкостью 5000 мАч можно быстро заряжать с помощью 120 Вт, а основная камера на 200 МП делает хорошие фотографии.

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Poco F6

Poco F6 от Xiaomi предлагает мощный общий пакет. Он предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и четким дисплеем. Смартфон работает на быстром чипсете Snapdragon, который может использовать 8 или 12 ГБ оперативной памяти, с выбором 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка, ИК-бластер и Wi-Fi 6 завершают характеристики.

Xiaomi Poco F6

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone 2a Фото: Скриншот

Nothing Phone (2a) Plus имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, который в тесте очень яркий, но не такой яркий, как обещает производитель. Смартфон работает на эксклюзивной SoC MediaTek с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Обновления доступны в течение четырех лет. Поддержка диапазона 6 ГГц в Wi-Fi является положительным моментом. Два 50-мегапиксельных датчика на задней панели также довольно редки в этом классе.

realme GT 6

Realme GT 6 был выпущен как настоящий убийца флагманов и чрезвычайно мощный в спецификации, но не полагается на самый быстрый SoC от Qualcomm. Аккумулятор имеет щедрые размеры в 5500 мАч и может быстро заряжаться, OLED-дисплей может быть очень ярким, а ИК-бластер также находится на борту.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Google Pixel 8a имеет сравнительно небольшой 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей. Однако компактный вид портят довольно толстые края дисплея. Он работает на быстром чипе Tensor и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память составляет 128 или 256 ГБ.

Смартфон Google защищен от пыли и влаги по стандарту IP67, имеет поддержку USB 3.2 и eSIM. Беспроводная зарядка также поддерживается, а аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает Pixel 8a хорошее время автономной работы. Основной датчик двойной камеры также делает действительно хорошие фотографии.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord4

OnePlus Nord 4 имеет большой 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей, который может быть очень ярким. Память очень щедрая — 12/256 или 16/512 ГБ, но не может быть расширена. Поддержка обновлений также долгая — шесть лет. Аккумулятор емкостью 5500 мАч мощный и может заряжаться чрезвычайно быстро при 100 Вт.

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion Фото: expertreviews.com

Motorola Edge 50 Neo отличается компактным дизайном и оснащен 6,4-дюймовым pOLED-дисплеем с очень высокой плотностью пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Он работает на базе SoC среднего класса от MediaTek, которая имеет доступ к щедрым 12 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память также щедрая — 512 ГБ, но не может быть расширена.

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite оснащен 6,55-дюймовым дисплеем, который призван впечатлить такими функциями, как двойная селфи-камера и яркость 1000 нит. Xiaomi 13 Lite во многих технических аспектах похож на Xiaomi 12 Lite и также позиционируется в среднем диапазоне.

Есть только несколько основных изменений, таких как настройка камеры. 108-мегапиксельная основная камера Xiaomi 12 Lite была заменена на 50-мегапиксельную камеру. Фронтальная камера теперь имеет два датчика: 32-мегапиксельный основной датчик и 8-мегапиксельный датчик глубины, что должно обеспечить лучшие эффекты боке. Аккумулятор также был немного улучшен и теперь имеет емкость 4500 мАч вместо прежних 4300 мАч.

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