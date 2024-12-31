Найкращі смартфони вартістю до 500 доларів: рейтинг доступних новинок

Ці смартфони не тільки вважаються доступними у ціновій категорії, а й вирізняються потужністю та часом роботи батареї.

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У рейтингу — Xiaomi 13T, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, Xiaomi Poco F6, realme GT 6, Google Pixel 8a, OnePlus Nord 4, Motorola Edge 50 Neo, Xiaomi 13 Lite. Добірку створили The NotebookCheck.

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T демонструє безліч невеликих поліпшень порівняно з торішньою моделлю. Дисплей AMOLED як і раніше має розмір 6,67 дюйма і високу щільність пікселів, але тепер працює з частотою оновлення до 144 Гц і має значно більшу яскравість. Вбудований MediaTek SoC позиціонується у верхньому середньому діапазоні, має 8 ГБ оперативної пам'яті та забезпечує хорошу продуктивність системи. Доступно 256 ГБ вбудованої пам'яті, яку не можна розширити.

Xiaomi 13T Pro Фото: Скриншот

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G може мати досить громіздку назву, але він був переконливий у тесті. Він має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей, який забезпечує частоту оновлення до 120 Гц і може бути дуже яскравим. Він працює на базі MediaTek SoC середнього класу і може отримати доступ до 8/256 ГБ або 12/512 ГБ пам'яті, залежно від обраної конфігурації.

Xiaomi також уперше в серії Note видала йому сертифікацію IP68. Акумулятор ємністю 5000 мАг можна швидко заряджати за допомогою 120 Вт, а основна камера на 200 МП робить хороші фотографії.

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Poco F6

Poco F6 від Xiaomi пропонує потужний загальний пакет. Він пропонує 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц та чітким дисплеєм. Смартфон працює на швидкому чипсеті Snapdragon, який може використовувати 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, з вибором 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 5000 мАг, швидка зарядка, ІЧ-бластер і Wi-Fi 6 завершують характеристики.

Nothing Phone (2а) Plus

Nothing Phone 2а Фото: Скриншот

Nothing Phone (2a) Plus має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, який у тесті дуже яскравий, але не такий яскравий, як обіцяє виробник. Смартфон працює на ексклюзивній SoC MediaTek з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Оновлення доступні протягом чотирьох років. Підтримка діапазону 6 ГГц у Wi-Fi є позитивним моментом. Два 50-мегапіксельні датчики на задній панелі також досить рідкісні в цьому класі.

realme GT 6

Realme GT 6 був випущений як справжній вбивця флагманів і надзвичайно потужний у специфікації, але не покладається на найшвидший SoC від Qualcomm. Акумулятор має щедрі розміри в 5500 мАг і може швидко заряджатися, OLED-дисплей може бути дуже яскравим, а ІЧ-бластер також розміщується на борту.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Google Pixel 8a має порівняно невеликий 6,1-дюймовий AMOLED-дисплей. Однак компактний вигляд псують доволі товсті краї дисплея. Він працює на швидкому чипі Tensor і має 8 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішня пам'ять становить 128 або 256 ГБ.

Смартфон Google захищений від пилу та вологи за стандартом IP67, має підтримку USB 3.2 та eSIM. Бездротова зарядка також підтримується, а акумулятор ємністю 4500 мАг забезпечує Pixel 8a хороший час автономної роботи. Основний датчик подвійної камери також робить дійсно хороші фотографії.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord4

OnePlus Nord 4 має великий 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей, який може бути дуже яскравим. Пам'ять дуже щедра — 12/256 або 16/512 ГБ, але не може бути розширена. Підтримка оновлень також довга — шість років. Акумулятор ємністю 5500 мАг потужний і може заряджатися надзвичайно швидко за 100 Вт.

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion Фото: expertreviews.com

Motorola Edge 50 Neo вирізняється компактним дизайном і оснащений 6,4-дюймовим pOLED-дисплеєм з дуже високою щільністю пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Він працює на базі SoC середнього класу від MediaTek, яка має доступ до щедрих 12 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішня пам'ять також щедра — 512 ГБ, але не може бути розширена.

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite оснащений 6,55-дюймовим дисплеєм, який покликаний вразити такими функціями, як подвійна селфі-камера і яскравість 1000 ніт. Xiaomi 13 Lite у багатьох технічних аспектах схожий на Xiaomi 12 Lite і також позиціонується в середньому діапазоні.

Є тільки кілька основних змін, таких, як налаштування камери. 108-мегапіксельна основна камера Xiaomi 12 Lite була замінена на 50-мегапіксельну камеру. Фронтальна камера тепер має два датчики: 32-мегапіксельний основний датчик і 8-мегапіксельний датчик глибини, що має забезпечити кращі ефекти боке. Акумулятор також був трохи поліпшений і тепер має ємність 4500 мАг замість колишніх 4300 мАг.

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