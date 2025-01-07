Знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку

Спеціалісти сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.

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Мобільний телефон не варто заряджати більш як на 80%, а ставити на зарядку найкраще тоді, коли батарея розряджена не більш як на 20%. Про це пише "ТСН".

"Оптимальною вважається тактика "20-80". Тобто розряджати телефон варто не нижче 20%, а заряджати — не більше 80%", — йдеться у матеріалі.

Для того, щоб постійно не перевіряти, скільки ж залишилось заряду на телефоні та на скільки він зарядився, експерти радять встановити спеціальні програми, які попереджають власника смартфона про певний рівень акумулятора. Однак вони працюють лише на Android.

Інша тактика заряджання називається "50-70". Вона передбачає, що заряд телефона не опускається нижче 50%, а заряджати мобільний потрібно лише до 70%. Деякі фахівці вважають, що цей підхід може допомогти збільшити життя батареї вдвічі або навіть більше.

Проте цей метод вимагає підзаряджати смартфон кілька разів на день, а тому він мало підходить користувачам, які перебувають далеко від розетки чи докстанції.

Загалом обидві тактики є ефективними і вибір однієї з них залежить від стилю використання телефона і потреб певного користувача.

Але всі спеціалісти сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, а також розряджати батарею до 0.

"Це негативно впливає на життєздатність акумулятора, зменшує період його служби й ефективність роботи", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, команда вчених розробила інноваційну технологію, яка дає змогу значно підвищити швидкість зарядки літій-сірчаних акумуляторів.

Фокус також писав, що у 2025 мобільні оператори відключатимуть українців від 3G-мережі.