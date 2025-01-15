Что делать, если батарея iPhone перестала держать заряд: рекомендации экспертов

Apple нашла новый способ предупреждать о снижении производительности батареи iPhone — как найти это сообщение и почему оно появляется.

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Если время работы батареи iPhone внезапно стало хуже, следует зайти в приложение "Настройки" и поискать предупреждение "Обновление завершается в фоновом режиме". Об этом пишет The Sun.

Если обновить смартфон до iOS 18, то в "Настройки" — "Общее обновление ПО" в разделе "Инсайты и предложения" появится сообщение "Обновление завершается в фоновом режиме". Оно также гласит: "Вы можете пользоваться своим iPhone как обычно, пока завершается последнее обновление программного обеспечения".

Apple добавляет: "Это может занять некоторое время. Время работы батареи и тепловые характеристики могут улучшиться после завершения установки обновлений". Это означает, что время работы аккумулятора iPhone может сократиться в течение нескольких дней после установки обновлений iOS.

Это касается не только крупных обновлений iOS (вроде перехода с iOS 17 на iOS 18) — даже небольшие обновления могут привести к тому, что время работы батареи внезапно станет хуже. Тогда следует зайти в приложение "Настройки" и поискать сообщение "Обновление завершается в фоновом режиме". Если оно там есть, то весьма вероятно, что причиной проблем с аккумулятором iPhone является недавнее обновление.

Нужно просто подождать завершения установки обновлений — и все будет в порядке.

Несколько пользователей заметили новое уведомление и разместили на Reddit сообщение о нем, в том числе о том, что произошло после его исчезновения.

Один из пользователей сказал: "Прошло целых два дня, прежде чем сообщение исчезло. Время работы батареи также увеличилось после того, как сообщение исчезло".

Другой написал: "Моему телефону потребовалось около 30 часов, чтобы разрядиться. Некоторым требуется больше времени. Сегодня у него отличная работа батареи. Просто дайте ему делать свое дело".

Третий добавил: "У меня ушло три дня, с пятницы, когда я установил новое обновление, до утра понедельника, чтобы все прошло. Время работы батареи пока отличное".

В другом сообщении пользователь спросил, означает ли сообщение, что его iPhone "запускает секретное фоновое обновление". Но это всего лишь обычное обновление iOS, которое можно было бы установить вручную или автоматически. Единственное отличие заключается в том, что теперь Apple предупреждает владельцев iPhone, что для полного завершения обновления может потребоваться несколько дней, что может повлиять на срок службы аккумулятора.

Один из пользователей ответил: "Прошло 36 часов, прежде чем это уведомление исчезло, и время работы батареи в этот момент подскочило до поразительно высокого уровня".

Если уведомления нет и аккумулятор iPhone разряжен, можно установить таймер на 30 секунд, в течение которых iPhone будет автоматически блокироваться, если он не используется, что сократит время, в течение которого экран остается включенным. Apple также рекомендует ограничить приложения, имеющие доступ к местоположению в фоновом режиме.

Можно изменить этот параметр на "Во время использования" для определенных приложений, перейдя в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации".

Конечно, даже при самых лучших настройках время работы аккумулятора iPhone со временем будет ухудшаться. Если срок службы аккумулятора действительно сократился, можно купить совершенно новый аккумулятор в магазине Apple Store за 100 долларов США.

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