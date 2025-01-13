iPhone Air та оновлений iPad: які новинки Apple підготували на 2025 рік, — інсайдер

Марк Гурман повідомив, що новий смартфон слугуватиме випробовувальним полігоном для майбутніх технологій компанії. Його мають випустити вже цього року.

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Apple готують до випуску тонкий iPhone та нову версію iPad. Про це 12 січня повідомили в Engadget з посиланням на інсайдера Марка Гурмана.

За його даними, вже у 2025 році на ринку може з’явитись iPhone Air. Його відмінність від інших моделей полягатиме у ширині. Майбутній iPhone 17 Air буде на 2 мм тоншим за попередників.

У виданні зазначили, що чутки про "ультратонкий iPhone" ходили вже кілька місяців. Повідомляється, що лінійка iPhone 17 буде включати цю нову модель — лінійки Air.

Зі слів Гурмана, iPhone 17 Air матиме:

чіп базового рівня A19;

камеру з одним об’єктивом;

перший власний модем Apple (як і майбутній iPhone SE).

Інсайдер передав, що "ультратонкий iPhone" слугуватиме випробовувальним полігоном для майбутніх технологій Apple. В тому числі йдеться про технології для створення складних пристроїв.

Окрім того, ймовірно, у 2025 році світ побачить оновлення iPad початкового рівня. Зазначається, що його зроблять сумісним з Apple Intelligence.

За інформацію Гурмана, наступне покоління iPad отримає:

чіп A17 Pro;

8 ГБ пам'яті.

Анонс цього пристрою очікується навесні, разом з новим iPhone SE та новими моделями iPad Air.

Нагадаємо, у Reuters повідомили, що Аpple виплатить 95 млн доларів через незаконний запис розмов через Siri. Власники смартфонів подали позов, запідозривши, що їх "підслуховують" пристрої. Компанія не визнала провини та усе заперечує, але погодилась виплатити кошти.

1 січня у MacRumors з посиланням на інсайдерів розповіли, як виглядатиме новий "народний" iPhone серії SE.