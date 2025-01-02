Нова назва та інший дизайн: яким буде новий iPhone і коли він з'явиться у продажі

Apple готується до випуску вже четвертого покоління свого "народного" смартфона. Очікується, що він буде дещо дорожчим за попередника й матиме корпус як у флагмана.

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У 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, як він буде виглядати й називатись. Про це 1 січня повідомили в MacRumors.

Очікується, що вже у березні Apple випустить "народний" iPhone серії SE — четвертого покоління. Два різних джерела з китайської платформи Weibo та соцмережі X опублікували інсайдерську інформацію, що він називатиметься iPhone 16E.

Раніше одне з цих джерел повідомляло, що iPhone 16 Pro будуть доступні в новому бронзовому кольорі. Коли смартфон був представлений, користувачі Apple дійсно побачили його у кольорі Desert Titanium. Однак водночас це джерело помилилося щодо кількості доступних кольорів для iPhone 16 і iPhone 16 Plus.

За даними інсайдерів, новий iPhone SE матиме той самий корпус, що й iPhone 16. За дизайном, як зазначається, він буде схожий на базовий iPhone 14 та базовий iPhone 16.

Фото iPhone 14 в усіх доступних кольорах Фото: Відкриті джерела Фото iPhone 16 в усіх доступних кольорах Фото: Відкриті джерела

За чутками, його технічними характеристиками будуть:

6,1-дюймовий OLED-дисплей;

Face ID;

порт USB-C;

одна задня камера 48 Mpixel;

новіший чіп серії A;

8 ГБ оперативної пам’яті для Apple Intelligence;

перший модем 5G.

Чи матиме iPhone 16E кнопку Action, яка вперше з’явилась в iPhone 15 Pro, наразі невідомо.

Останній на цей момент смартфон серії SE був представлений у 2022 році. Він схожий зовнішньо на iPhone 8 та має такі застарілі функції, як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки навколо дисплея. У виданні додали, що, ймовірно, наступна модель буде дещо дорожча за нього.

Фото iPhone SE 2022 в усіх доступних кольорах Фото: Відкриті джерела

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