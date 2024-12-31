Samsung випустить бюджетний смартфон-розкладачку: яким він буде (фото)

Ходять чутки, що наступного року Samsung представить бюджетний Galaxy Z Flip FE разом із Galaxy Z Flip 7.

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Компанія Samsung випустить бюджетний смартфон-розкладачку. Про це пише Android Police.

Samsung довгий час лідирував на ринку складних телефонів, але останнім часом конкуренція загострилася. Такі бренди, як Motorola і Oppo, тепер пропонують складні телефони з гідними характеристиками за набагато нижчими цінами, ніж флагман Samsung Galaxy Z Flip 6. Щоб протистояти цьому, за чутками, Samsung представить бюджетний Galaxy Z Flip FE разом із Galaxy Z Flip 7 наступного року.

Незважаючи на збереження доступної ціни, Samsung, як повідомляється, прагне зберегти досвід використання цього доступного складного пристрою, контролюючи при цьому витрати. Нещодавно ми дізналися, що Z Flip FE може використовувати той самий чипсет, що і Galaxy S24 FE . І тепер аналітик з дисплеїв Росс Янг повідомив, що Galaxy Z Flip FE також використовуватиме ту саму технологію дисплея, що й флагманський Galaxy Z Flip 6.

Якщо це правда, то це означає, що Z Flip FE буде оснащений 6,7-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2x з роздільною здатністю 1080 x 2640 і змінною частотою оновлення 120 Гц. Крім того, дисплей може підтримувати відтворення HDR10+ з піковою яскравістю 2600 ніт.

З'явилися нові подробиці про доступний Galaxy Z Flip FE від Samsung

Немає жодних відомостей про те, чи буде екран на Z Flip FE відповідати Z Flip 6. Однак, щоб знизити вартість і зробити Z Flip FE відмінним від флагманського складного смартфона, Samsung може включити менший дисплей. Інші очікувані характеристики включають 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ вбудованої пам'яті та підтримку функцій Galaxy AI.

Ще багато часу, перш ніж ми побачимо доступний складаний телефон Samsung у дії, оскільки, за чутками, телефон буде випущено в середині 2025 року разом з іншими флагманськими складаними телефонами. Характеристики Galaxy Z Flip FE можуть змінитися до цього, але витоки починають набирати обертів. Очікується, що протягом тижнів і місяців, що передують запуску, буде просочитися ще більше інформації.

Раніше повідомлялося, що на смартфонах Samsung Galaxy можна записувати розмови під час дзвінків. Запис телефонних дзвінків може допомогти згадати важливі деталі розмов для різних ситуацій.