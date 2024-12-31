Samsung выпустит бюджетный смартфон-раскладушку: каким он будет (фото)

Ходят слухи, что в следующем году Samsung представит бюджетный Galaxy Z Flip FE вместе с Galaxy Z Flip 7.

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Компания Samsung выпустит бюджетный смартфон-раскладушку. Об этом пишет Android Police.

Samsung долгое время лидировал на рынке складных телефонов, но в последнее время конкуренция обострилась. Такие бренды, как Motorola и Oppo, теперь предлагают складные телефоны с достойными характеристиками по гораздо более низким ценам, чем флагман Samsung Galaxy Z Flip 6. Чтобы противостоять этому, по слухам, Samsung представит бюджетный Galaxy Z Flip FE вместе с Galaxy Z Flip 7 в следующем году.

Несмотря на сохранение доступной цены, Samsung, как сообщается, стремится сохранить опыт использования этого доступного складного устройства, контролируя при этом расходы. Недавно мы узнали, что Z Flip FE может использовать тот же чипсет, что и Galaxy S24 FE . И теперь аналитик по дисплеям Росс Янг сообщил, что Galaxy Z Flip FE также будет использовать ту же технологию дисплея, что и флагманский Galaxy Z Flip 6.

Если это правда, то это означает, что Z Flip FE будет оснащен 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2x с разрешением 1080 x 2640 и переменной частотой обновления 120 Гц. Кроме того, дисплей может поддерживать воспроизведение HDR10+ с пиковой яркостью 2600 нит.

Появились новые подробности о доступном Galaxy Z Flip FE от Samsung

Нет никаких сведений о том, будет ли экран на Z Flip FE соответствовать Z Flip 6. Однако, чтобы снизить стоимость и сделать Z Flip FE отличным от флагманского складного смартфона, Samsung может включить меньший дисплей. Другие ожидаемые характеристики включают 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и поддержку функций Galaxy AI.

Еще много времени, прежде чем мы увидим доступный складной телефон Samsung в действии, поскольку, по слухам, телефон будет выпущен в середине 2025 года вместе с другими флагманскими складными телефонами. Характеристики Galaxy Z Flip FE могут измениться до этого, но утечки начинают набирать обороты. Ожидается, что в течение недель и месяцев, предшествующих запуску, будет просочиться еще больше информации.

Ранее сообщалось, что на смартфонах Samsung Galaxy можно записывать разговоры во время звонков. Запись телефонных звонков может помочь вспомнить важные детали разговоров для различных ситуаций.