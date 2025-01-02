Чого очікувати від Google у 2025 році: смартфон Pixel 10, ОС Android 16, годинник Pixel Watch 4

За даними інсайдерів, усі ці оновлення можна буде побачити вже в найближчі 12 місяців.

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Тепер, коли 2024 рік уже позаду, цікаво, що принесе Google 2025 рік, особливо враховуючи, як він ознаменує собою десяте покоління телефонів Pixel. Про це пише Tom's Guide.

Крім обладнання, Google також продовжує лідирувати з його надійним набором функцій Google AI. У рік, який також ознаменувався випуском таких конкурентів, як Galaxy AI і Apple Intelligence, функції Google AI в його телефонах Pixel все ще змогли справити незабутнє враження.

Можна очікувати, що Pixel 9a стане першим великим апаратним релізом Google. Навіть за більш жорсткої конкуренції, ніж у минулі роки, Pixel 8a вдається зберегти свою корону найкращого дешевого телефону — тому Pixel 9a не може дозволити собі бути незначним оновленням.

Цікаво, що чутки про Pixel 9a натякають на те, що телефон середнього класу може бути запущений раніше, з анонсом, наміченим на середину березня, і подальшим випуском до кінця того ж місяця. Ще одна цікава деталь полягає в тому, що ми цілком могли б побачити кардинальний редизайн, доповнений камерою, яка буде врівень із задньою панеллю телефону. З огляду на те, як Google вибрала свого роду панель камери у своїх телефонах серії A в останні кілька років, це, безумовно, буде великою зміною.

Хоча передбачається, що камера впаде з поточного 64-мегапіксельного шутера до 48-мегапіксельного, вона може отримати нові алгоритми піксельного біннінгу і потенційно більший сенсор для отримання кращих результатів. Що стосується іншої частини телефону, то, як передбачається, він отримає чип Tensor G4 і трохи більшу батарею.

Смартфон Google Pixel 10

Pixel 9 показав багатьом, наскільки переоцінені Pixel 9 Pro і 9 Pro Fold, тож є надія, що те ж саме станеться і з Pixel 10 — який ознаменує собою десяте покоління лінійки телефонів Google. Враховуючи, як його попередні два попередники пережили зростання цін порівняно один з одним, є надія, що Google збереже ціну Pixel 10 на рівні 799 доларів.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.