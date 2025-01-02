Чего ожидать от Google в 2025 году: смартфон Pixel 10, ОС Android 16, часы Pixel Watch 4

По данным инсайдеров, все эти обновления можно будет увидеть уже в ближайшие 12 месяцев.

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Теперь, когда 2024 год уже позади, интересно, что принесет Google 2025 год, особенно учитывая, как он ознаменует собой десятое поколение телефонов Pixel. Об этом пишет Tom's Guide.

Помимо оборудования, Google также продолжает лидировать с его надежным набором функций Google AI. В год, который также ознаменовался выпуском таких конкурентов, как Galaxy AI и Apple Intelligence, функции Google AI в его телефонах Pixel все еще смогли произвести неизгладимое впечатление.

Можно ожидать, что Pixel 9a станет первым крупным аппаратным релизом Google. Даже при более жесткой конкуренции, чем в прошлые годы, Pixel 8a удается сохранить свою корону лучшего дешевого телефона — поэтому Pixel 9a не может позволить себе быть незначительным обновлением.

Интересно, что слухи о Pixel 9a намекают на то, что телефон среднего класса может быть запущен раньше, с анонсом, намеченным на середину марта, и последующим выпуском к концу того же месяца. Еще одна интересная деталь заключается в том, что мы вполне могли бы увидеть кардинальный редизайн, дополненный камерой, которая будет вровень с задней панелью телефона. Учитывая, как Google выбрала своего рода панель камеры в своих телефонах серии A в последние несколько лет, это, безусловно, будет большим изменением.

Хотя предполагается, что камера упадет с текущего 64-мегапиксельного шутера до 48-мегапиксельного, она может получить новые алгоритмы пиксельного биннинга и потенциально более крупный сенсор для получения лучших результатов. Что касается остальной части телефона, то, как предполагается, он получит чип Tensor G4 и немного большую батарею.

Смартфон Google Pixel 10

Pixel 9 показал многим, насколько переоценены Pixel 9 Pro и 9 Pro Fold, поэтому есть надежда, что то же самое произойдет и с Pixel 10 — который ознаменует собой десятое поколение линейки телефонов Google. Учитывая, как его предыдущие два предшественника пережили рост цен по сравнению друг с другом, есть надежда, что Google сохранит цену Pixel 10 на уровне 799 долларов.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.