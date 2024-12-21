Через кілька років Apple випустить складні iPhone і iPad: як вони працюватимуть

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Apple планує випустити свій перший складаний планшет у 2028 році. Його описують як щось схоже на гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, поставлених поруч. Про це пише 9to5mac.

Чутки про складаний пристрій Apple ходять вже багато років, але Apple нарешті зосередилася на одному продукті, який випустить через кілька років. Компанія хоче уникнути складок на своїх пристроях, і це було великим фокусом під час розробки. Складку нині майже не видно, але Apple ще не усунула її повністю:

Прототипи цього нового продукту в групі промислового дизайну Apple мають майже невидиму складку. Але поки ще рано говорити, чи зможе Apple позбутися її зовсім. Samsung, яка випустила свій перший складаний телефон п'ять років тому, безуспішно намагалася прибрати складку.

У розкладеному вигляді цей дисплей, мабуть, матиме розмір близько 20 дюймів або близько того. Гурман описує його як "єдиний, суцільний шматок скла". Його також описують як "пристрій вищого класу".

Судячи з усього, Apple зосередила свою стратегію в галузі складних пристроїв на створенні набагато більших екранів, які помістяться в рюкзаку, а не на пропозиції не найзручнішого планшета.

Говорячи про операційну систему, Гурман припускає, що продукт, найімовірніше, працюватиме на версії iPadOS. Однак тут є одна цікава деталь. "Я не вірю, що це буде справжній гібрид iPad-Mac, але пристрій матиме елементи обох. До 2028 року iPadOS має бути досить просунутим, щоб запускати додатки macOS" — додав він.

Неясно, чи є це всього лише домислами Гурмана, але можливість запуску додатків Mac на цьому складному iPad (а потенційно і на інших iPad) вельми цікава! Що стосується складних iPhone, компанія вивчає цю ідею.

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