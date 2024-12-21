Через несколько лет Apple выпустит складные iPhone и iPad: как они будут работать

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Apple планирует выпустить свой первый складной планшет в 2028 году. Его описывают как что-то похожее на гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, поставленных рядом. Об этом пишет 9to5mac.

Слухи о складном устройстве Apple ходят уже много лет, но Apple наконец-то сосредоточилась на одном продукте, который выпустит через несколько лет. Компания хочет избежать складок на своих устройствах, и это было большим фокусом во время разработки. Складка в настоящее время почти не видна, но Apple еще не устранила ее полностью:

Прототипы этого нового продукта в группе промышленного дизайна Apple имеют почти невидимую складку. Но пока еще рано говорить, сможет ли Apple избавиться от нее совсем. Samsung, выпустившая свой первый складной телефон пять лет назад, безуспешно пыталась убрать складку.

В разложенном виде этот дисплей, по-видимому, будет иметь размер около 20 дюймов или около того. Гурман описывает его как "единый, сплошной кусок стекла". Его также описывают как "устройство более высокого класса".

Судя по всему, Apple сосредоточила свою стратегию в области складных устройств на создании гораздо более крупных экранов, которые поместятся в рюкзаке, а не на предложении не самого удобного планшета.

Говоря об операционной системе, Гурман предполагает, что продукт, скорее всего, будет работать на версии iPadOS. Однако здесь есть одна интересная деталь. "Я не верю, что это будет настоящий гибрид iPad-Mac, но устройство будет иметь элементы обоих. К 2028 году iPadOS должен быть достаточно продвинутым, чтобы запускать приложения macOS" — добавил он.

Неясно, является ли это всего лишь домыслами Гурмана, но возможность запуска приложений Mac на этом складном iPad (а потенциально и на других iPad) весьма интересна! Что касается складных iPhone, компания изучает эту идею.

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