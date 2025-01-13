iPhone Air и обновленный iPad: какие новинки Apple подготовили на 2025 год, — инсайдер

Марк Гурман сообщил, что новый смартфон будет служить испытательным полигоном для будущих технологий компании. Его должны выпустить уже в этом году.

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Apple готовят к выпуску тонкий iPhone и новую версию iPad. Об этом 12 января сообщили в Engadget со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

По его данным, уже в 2025 году на рынке может появиться iPhone Air. Его отличие от других моделей будет заключаться в ширине. Будущий iPhone 17 Air будет на 2 мм тоньше предшественников.

В издании отметили, что слухи об "ультратонком iPhone" ходили уже несколько месяцев. Сообщается, что линейка iPhone 17 будет включать эту новую модель — линейки Air.

По словам Гурмана, iPhone 17 Air будет иметь:

чип базового уровня A19;

камеру с одним объективом;

первый собственный модем Apple (как и будущий iPhone SE).

Инсайдер передал, что "ультратонкий iPhone" будет служить испытательным полигоном для будущих технологий Apple. В том числе речь идет о технологиях для создания сложных устройств.

Кроме того, вероятно, в 2025 году мир увидит обновление iPad начального уровня. Отмечается, что его сделают совместимым с Apple Intelligence.

По информации Гурмана, следующее поколение iPad получит:

чип A17 Pro;

8 ГБ памяти.

Анонс этого устройства ожидается весной, вместе с новым iPhone SE и новыми моделями iPad Air.

Напомним, в Reuters сообщили, что АррІе выплатит 95 млн долларов из-за незаконной записи разговоров через Siri. Владельцы смартфонов подали иск, заподозрив, что их "подслушивают" устройства. Компания не признала вины и все отрицает, но согласилась выплатить средства.

1 января в MacRumors со ссылкой на инсайдеров рассказали, как будет выглядеть новый "народный" iPhone серии SE.