Роскошный электрокроссовер от Hyundai превратили в вездеход для самых суровых зим (видео)

Электромобиль Genesis GV60 подготовили для горных спасателей. Премиальный кроссовер поставили на гусеницы и превратили в вездеход.

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На Международном экономическом форуме в Давосе презентовали электромобиль Genesis GV60 в экстремальной версии MIV. Кроссовер превратили в оригинальный вездеход. Об авто рассказали на сайте премиального подразделения Hyundai.

Электрокроссовер Genesis GV60 оснащен четырьмя гусеницами, которые существенно улучшают проходимость на снегу. При необходимости их можно снять и установить колеса.

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Кроме того, Genesis GV60 MIV получил расширители арок, и металлическую защиту днища. На крыше установили дополнительную диодную оптику и багажник. Клиренс кроссовера существенно увеличили.

Электрокар подготовили для горных спасателей Фото: Genesis

Аббревиатура MIV расшифровывается как Mountain Intervention Vehicle ("Транспортное средство для горной спасательной службы"). В багажнике Genesis GV60 появилось специальное снаряжение спасателей — носилки, ледорубы, канаты и аптечка.

Днище прикрыли металлическими пластинами Фото: Genesis

Характеристики Genesis GV60 MIV не раскрывают, но известно, что гусеничное авто является полноприводным. Стандартный электрокроссовер с полным приводом выпускают в версиях мощностью 325 и 435 л. с. и комплектуют батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Также есть двунаправленная зарядка — можно питать от авто электроприборы.

Между прочим, недавно электромобиль Genesis GV60 прошел модернизацию и вскоре поступит в продажу.

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