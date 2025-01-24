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Розкішний електрокросовер від Hyundai перетворили на всюдихід для найсуворіших зим (відео)

авто на гусеницях, Genesis GV60, електромобіль Genesis, кросовер Genesis
Фото: Genesis | Genesis GV60 перетворили на гусеничний всюдихід

Електромобіль Genesis GV60 підготували для гірських рятувальників. Преміальний кросовер поставили на гусениці та перетворили на всюдихід.

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На Міжнародному економічному форумі в Давосі презентували електромобіль Genesis GV60 в екстремальній версії MIV. Кросовер перетворили на оригінальний всюдихід. Про авто розповіли на сайті преміального підрозділу Hyundai.

Електрокросовер Genesis GV60 оснащений чотирма гусеницями, які суттєво покращують прохідність на снігу. За потреби їх можна зняти та встановити колеса.

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Крім того, Genesis GV60 MIV отримав розширювачі арок, та металевий захист днища. На даху встановили додаткову діодну оптику та багажник. Кліренс кросовера суттєво збільшили.

Genesis GV60 MIV, електромобіль Genesis, кросовер Genesis Fullscreen
Електрокар підготували для гірських рятувальників
Фото: Genesis

Абревіатура MIV розшифровується як Mountain Intervention Vehicle ("Транспортний засіб для гірської рятувальної служби"). У багажнику Genesis GV60 з’явилося спеціальне спорядження рятувальників – ноші, льодоруби, канати та аптечка.

Genesis GV60, електромобіль Genesis, кросовер Genesis Fullscreen
Днище прикрили металевими пластинами
Фото: Genesis

Характеристики Genesis GV60 MIV не розкривають, але відомо, що гусеничне авто є повнопривідним. Стандартний електрокросовер із повним приводом випускають у версіях потужністю 325 і 435 к. с. та комплектують батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Також є двонаправлена зарядка — можна живити від авто електроприлади.

Між іншим, нещодавно електромобіль Genesis GV60 пройшов модернізацію і невдовзі надійде в продаж.

Також Фокус писав про позашляхову версію старшого Genesis GV80, яку випробували в ралі "Дакар".