Розкішний брат Ioniq 5: Hyundai показали новий преміальний електрокросовер (фото)
Електромобіль Genesis GV60 змінився зовні та став сучаснішим усередині. Кросовер оснастять збільшеною акумуляторною батареєю.
Опубліковано офіційні фото Genesis GV60 2025 модельного року. Електрокросовер від преміального підрозділу концерну Hyundai пройшов оновлення і вийде на ринок до кінця першого кварталу нинішнього року. Його подробиці з’явилися на сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Genesis GV60 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною. Електрокросовер отримав новий передній бампер зі збільшеним повітрозабірником. Також дещо оновили оптику авто та запропонували інакші 21-дюймові диски.
Салон Genesis GV60 зазнав суттєвіших змін. Електрокару замінили кермо та встановили величезний 27-дюймовий дисплей на передній панелі.
Характеристики Genesis GV60 2025 поки тримають у секреті. Як і оновлений побратим Hyundai Ioniq 5, електрокросовер отримає збільшену батарею ємністю 84 кВт∙год, тобто його запас ходу зросте.
Електромобіль Genesis GV60 повинен зберегти задньопривідну 170-сильну версію та повнопривідні варіанти на 325 та 435 сил. Разом із тим, очікується спортивний Genesis GV60 Magma із 650-сильною установкою від Hyundai Ioniq 5 N.
До речі, нещодавно розсекретили і дешевий електрокросовер Hyundai за $23 500.
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