Розкішний брат Ioniq 5: Hyundai показали новий преміальний електрокросовер (фото)

Електромобіль Genesis GV60 змінився зовні та став сучаснішим усередині. Кросовер оснастять збільшеною акумуляторною батареєю.

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Опубліковано офіційні фото Genesis GV60 2025 модельного року. Електрокросовер від преміального підрозділу концерну Hyundai пройшов оновлення і вийде на ринок до кінця першого кварталу нинішнього року. Його подробиці з’явилися на сайті південнокорейського автовиробника.

Кросоверу змінили передню частину Фото: Genesis

Новий Genesis GV60 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною. Електрокросовер отримав новий передній бампер зі збільшеним повітрозабірником. Також дещо оновили оптику авто та запропонували інакші 21-дюймові диски.

Електрокар отримав оновлену оптику Фото: Genesis

Салон Genesis GV60 зазнав суттєвіших змін. Електрокару замінили кермо та встановили величезний 27-дюймовий дисплей на передній панелі.

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Характеристики Genesis GV60 2025 поки тримають у секреті. Як і оновлений побратим Hyundai Ioniq 5, електрокросовер отримає збільшену батарею ємністю 84 кВт∙год, тобто його запас ходу зросте.

У салоні встановили великий 27-дюймовий дисплей Фото: Genesis

Електромобіль Genesis GV60 повинен зберегти задньопривідну 170-сильну версію та повнопривідні варіанти на 325 та 435 сил. Разом із тим, очікується спортивний Genesis GV60 Magma із 650-сильною установкою від Hyundai Ioniq 5 N.

До речі, нещодавно розсекретили і дешевий електрокросовер Hyundai за $23 500.

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