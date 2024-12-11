650 сил і 3,4 с до сотні: на український ринок вийшов найшвидший електрокар Hyundai (фото)

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N оснащений 650-сильною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 260 км/год.

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Лінійку Hyundai Ioniq 5 в Україні поповнила заряджена N-версія. Спортивний електромобіль вже надійшов у продаж, а його подробиці розкрили на офіційному сайті представництва Hyundai.

Головна відмінність Hyundai Ioniq 5 N — його двомоторна повнопривідна установка на 650 к. с. і 770 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год.

Електромобіль здатен розігнатися до сотні за 3,4 с Фото: Hyundai

Звісно ж, шасі Hyundai Ioniq 5 N переналаштували і встановили збільшені гальма, а ще електрокар отримав низку цікавих "фішок". Він має спеціальний режим для дрифту, а акустична система може імітувати звук бензинового двигуна. До того ж, є технологія N e-shift, яка імітує 8-ступінчасту КПП з подвійним зчепленням.

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Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N оснащений батареєю на 84 кВт∙год. Запас ходу становить 447 км.

Відрізнити новий Hyundai Ioniq 5 N можна за агресивнішим дизайном бамперів, обвісом та збільшеним заднім спойлером. Крім того, кузов занижений і встановлені 21-дюймові диски. У салоні встановили спортивні крісла та кермо.

Комплектація електрокара доволі багата Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N пропонують в одній багатій комплектації за 2 928 300 гривень. Він отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло, електропривід дверей багажника, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, набір систем безпеки.

До речі, нещодавно опублікували офіційні фото найбільшого кросовера Hyundai.

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