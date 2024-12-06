На український ринок виходить новий Renault Duster: комплектації та ціни (фото)

Новий Renault Duster став виразнішим на вигляд і сучаснішим, а також багато оснащений. Кросовер пропонують у бензиновій, гібридній та дизельній версіях.

На українському ринку стартували продажі Renault Duster третього покоління. Кросовер уже доступний для замовлення. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Renault в Україні.

Новий Renault Duster зберіг пропорції попередника, проте кардинально змінився зовні. Кросовер вирізняється рубаним дизайном, а його фари прикрашені Y-подібними ходовими вогнями.

Кросовер доступний в бензиновій, дизельній та гібридній версіях Фото: Renault

У салоні Renault Duster вперше з’явився цифровий щиток приладів. Серед інших новинок — 10,1-дюймовий тачскрін, камери кругового огляду та контроль "сліпих" зон. Крім того, встановлені спеціальні кріплення для дрібних речей YouClip.

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На вибір пропонують бензинові турбомотори об’ємом 1,2 л (130 к. с., із "м’якою" гібридною установкою) та 1,3 л (150 к. с.), а також із 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот, а 1,2-літрова версія доступна з повним приводом.

Комплектація Renault Duster розширена. Базова версія Authentic (від 929 900 гривень) оснащена 6 подушками безпеки, діодними фарами, датчиком світла, кондиціонером, круїз-контролем, парктроніком, радіо.

Duster вперше отримав цифровий щиток приладів Фото: Renault

Варіант Evolution (від 979 800 гривень) додає камеру, датчик дощу та 17-дюймові литі диски, а в топовій комплектації Techno (від 1 110 900 гривень) є безключовий доступ, клімат-контроль і бездротова зарядка смартфонів. Також на всі версії доступна знижка в 100 000 гривень у випадку оформлення кредиту за спеціальною програмою.

До речі, разом із Renault Duster в Україні презентували наступників Logan і Sandero Stepway.

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