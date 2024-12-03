Кросовери і новинки ринку: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
У десятці лідерів українського авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Серед них є й авто, які зовсім недавно дебютували в Україні.
За листопад 2024 року українці придбали 5,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них є кросоверами та позашляховиками. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
У десятці лідерів листопада — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Виключення становлять лише Skoda Octavia і Toyota Camry. Примітно, що ці 10 авто разом займають 37% ринку.
Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це кросовер Renault Duster (511 проданих авто). Друге місце зберігає Toyota RAV4 (202 авто), а на третє — піднявся новий Toyota Land Cruiser Prado, який зовсім недавно дебютував. Крім того, до топ 5 потрапили Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq: нові покоління цих моделей також вивели на український ринок.
Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2024 року:
- Renault Duster — 511 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 202 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 189 од.
- Volkswagen Tiguan — 182 од.
- Skoda Kodiaq — 165 од.
- Skoda Octavia — 157 од.
- Toyota Hilux — 152 од.
- Volkswagen Touareg — 136 од.
- Hyundai Tucson — 117 од.
- Toyota Camry — 100 од.
До речі, нещодавно в Україні дебютував новий Renault Duster третього покоління і невдовзі вийде на ринок.
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