Кросовери і новинки ринку: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

У десятці лідерів українського авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Серед них є й авто, які зовсім недавно дебютували в Україні.

За листопад 2024 року українці придбали 5,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них є кросоверами та позашляховиками. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Новий Toyota Land Cruiser Prado зовсім недавно дебютував в Україні Фото: Тарас Брязгунов

У десятці лідерів листопада — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Виключення становлять лише Skoda Octavia і Toyota Camry. Примітно, що ці 10 авто разом займають 37% ринку.

Volkswagen Tiguan також є новинкою в Україні Фото: Volkswagen

Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це кросовер Renault Duster (511 проданих авто). Друге місце зберігає Toyota RAV4 (202 авто), а на третє — піднявся новий Toyota Land Cruiser Prado, який зовсім недавно дебютував. Крім того, до топ 5 потрапили Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq: нові покоління цих моделей також вивели на український ринок.

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Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2024 року:

Renault Duster — 511 проданих авто. Toyota RAV4 — 202 од. Toyota Land Cruiser Prado — 189 од. Volkswagen Tiguan — 182 од. Skoda Kodiaq — 165 од. Skoda Octavia — 157 од. Toyota Hilux — 152 од. Volkswagen Touareg — 136 од. Hyundai Tucson — 117 од. Toyota Camry — 100 од.

До речі, нещодавно в Україні дебютував новий Renault Duster третього покоління і невдовзі вийде на ринок.

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