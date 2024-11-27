Новий Duster і наступник Logan: Renault виводить на український ринок три моделі (фото)

В Україні презентували новий Renault Duster третього покоління, а також моделі Taliant та Kardian, які замінили, відповідно, Renault Logan і Sandero Stepway. Їх продажі стартують найближчим часом.

Лінійка Renault в Україні суттєво розшириться. Французький автовиробник найближчим часом виведе на ринок одразу три нових недорогих моделі, на які вже давно чекали. Кореспондент Фокусу побував на презентації цих автомобілів.

Новий Renault Duster 2025

Головна прем’єра на українському ринку – новий Renault Duster третього покоління. Недорогий кросовер кардинально змінився і став значно сучаснішим.

Renault Duster 2025 вирізняється рубаним дизайном, а в його салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 10,1-дюймовий тачскрін мультимедійної системи OpenR. Матеріали внутрішнього оздоблення стали якіснішими.

Дизайн кросовера став більш рубаним Фото: Тарас Брязгунов

Новий Renault Duster в Україні запропонують у трьох модифікаціях: із 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 130 сил із "м’якою" гібридною установкою, 1,3-літровою 150-сильною турбочетвіркою та 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем.

Кросовер пропонуватимуть із механічною КПП та 7-ступінчастим роботом EDC із двома зчепленнями. Поки лише 130-сильна версія буде доступна з повним приводом, а кліренс Renault Duster 2025 складає 217 мм.

Базова комплектація Renault Duster authentic (вартістю від 829 900 гривень) отримала кондиціонер та парктронік. Топовий варіант techno додає безключовий доступ, клімат-контроль та камеру заднього виду. Серед опцій вперше з'явилися контроль "сліпих" зон та камери кругового огляду.

Седан Renault Taliant — наступник Logan

Седан Renault Taliant прийшов на зміну моделі Logan (у країнах ЄС його продовжують продавати як Dacia Logan). Його дизайн обтічніший та елегантніший, аніж у попередника. До того ж, авто дещо підросло в розмірах.

Renault Taliant замінив Logan Фото: Тарас Брязгунов

Новий Renault Taliant 2025 має великий 510-літровий багажник, а в його салоні покращили оздоблення. Седан комплектується 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. Можна обрати механічну КПП або варіатор.

Об'єм багажника седана становить 510 л Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Renault Taliant в Україні стартує із 629 900 гривень, причому початкова версія authentic отримала кондиціонер, парктронік, датчики світла та дощу. Найдорожчий варіант evolution оснащений клімат-контролем, круїз-контролем, камерою та 8-дюймовим тачскріном мультимедіа.

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Renault Kardian

Компактний міський кросовер Renault Kardian – наступник Sandero Stepway. 4,1-метровий автомобіль має агресивніший вигляд із дворівневою оптикою, а також вирізняється підвищеним кліренсом та захисним пластиковим обвісом. Об’єм багажника становить 410 л.

Renault Kardian Фото: Тарас Брязгунов Renault Kardian замінив Sandero Stepway Фото: Тарас Брязгунов

Новий Renault Kardian отримав такий же силовий агрегат, як і Taliant, проте багатше оснащений. Кондиціонер та 8-дюймовий тачскрін доступні вже в "базі", а топова версія tecnho має клімат-контроль, камеру та безключовий доступ. Ціна Renault Kardian в Україні стане відомою навесні 2025 року і буде трохи вищою, аніж у Taliant.

До речі, нещодавно в Україні стартували продажі Toyota Camry нового покоління. Седан пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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