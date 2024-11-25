Ціна — 1300 євро: представлено найдешевший електричний Renault (фото)

Новий Renault Snow здатен розвинути 25 км/год, а його запас ходу сягає 40 км. Його дизайн витриманий у стилістиці електрокросовера Renault 4 E-Tech.

Renault починає продажі легких електровелосипедів. На ринок виходить нова модель Snow вартістю 1300 євро і це найдешевший електричний Renault. Про неї розповіли на сайті L’Argus.

Новий Renault Snow виготовили у співробітництві з французьким виробником вело техніки Velobacene. Це невеликий міський електробайк із алюмінієвою рамою, який важить 22 кг.

Запас ходу електровелосипеда сягає 40 км Фото: Renault

Велосипед витриманий у стилістиці нового електрокросовера Renault 4 E-Tech та доступний у кольорах із його палітри. Він розрахований на велосипедистів ростом від 156 до 180 см.

Важливо

Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер за $20 000 (фото)

Невеликі 20-дюймові шини мають високий профіль, а підвіска посилена, тобто Renault Snow пристосований до легкого бездоріжжя. До того ж, електробайк легко складається усього за 10 секунд.

Велосипед легко складається Фото: Renault

Електромотор потужністю 0,35 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розвивати 25 км/год. Сповільнюють його дискові гальма. Батарея на 10 А∙год забезпечує запас ходу в 40 км. Вона знімається, а ще її можна заряджати від Renault 4 E-Tech.

Для Renault Snow пропонують низку різноманітних аксесуарів. Його можна оснастити багажником (він витримує до 25 кг), бризковиками, діодною оптикою та USB-портом для підзарядки ґаджетів.

Варто відзначити, що електровелосипед є і в лінійці Renault-Alpine, проте він значно дорожчий — коштує 10 000 євро.

Також Фокус розповідав про перший електромотоцикл Renault.