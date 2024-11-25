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Ціна — 1300 євро: представлено найдешевший електричний Renault (фото)

Renault 4 E-Tech, Renault Snow, новий Renault Snow, електровелосипед Renault
Фото: Renault | Електровелосипед витримали в стилістиці Renault 4 E-Tech і може від нього заряджатися

Новий Renault Snow здатен розвинути 25 км/год, а його запас ходу сягає 40 км. Його дизайн витриманий у стилістиці електрокросовера Renault 4 E-Tech.

Renault починає продажі легких електровелосипедів. На ринок виходить нова модель Snow вартістю 1300 євро і це найдешевший електричний Renault. Про неї розповіли на сайті L’Argus.

Новий Renault Snow виготовили у співробітництві з французьким виробником вело техніки Velobacene. Це невеликий міський електробайк із алюмінієвою рамою, який важить 22 кг.

Renault Snow, новий Renault Snow, електровелосипед Renault Fullscreen
Запас ходу електровелосипеда сягає 40 км
Фото: Renault

Велосипед витриманий у стилістиці нового електрокросовера Renault 4 E-Tech та доступний у кольорах із його палітри. Він розрахований на велосипедистів ростом від 156 до 180 см.

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Невеликі 20-дюймові шини мають високий профіль, а підвіска посилена, тобто Renault Snow пристосований до легкого бездоріжжя. До того ж, електробайк легко складається усього за 10 секунд.

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Велосипед легко складається
Фото: Renault

Електромотор потужністю 0,35 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розвивати 25 км/год. Сповільнюють його дискові гальма. Батарея на 10 А∙год забезпечує запас ходу в 40 км. Вона знімається, а ще її можна заряджати від Renault 4 E-Tech.

Для Renault Snow пропонують низку різноманітних аксесуарів. Його можна оснастити багажником (він витримує до 25 кг), бризковиками, діодною оптикою та USB-портом для підзарядки ґаджетів.

Варто відзначити, що електровелосипед є і в лінійці Renault-Alpine, проте він значно дорожчий — коштує 10 000 євро.

Також Фокус розповідав про перший електромотоцикл Renault.