Цена — 1300 евро: представлен самый дешевый электрический Renault (фото)

Новый Renault Snow способен развить 25 км/ч, а его запас хода достигает 40 км. Его дизайн выдержан в стилистике электрокроссовера Renault 4 E-Tech.

Renault начинает продажи легких электровелосипедов. На рынок выходит новая модель Snow стоимостью 1300 евро и это самый дешевый электрический Renault. О ней рассказали на сайте L'Argus.

Новый Renault Snow изготовили в сотрудничестве с французским производителем вело техники Velobacene. Это небольшой городской электробайк с алюминиевой рамой, который весит 22 кг.

Запас хода электровелосипеда достигает 40 км Фото: Renault

Велосипед выдержан в стилистике нового электрокроссовера Renault 4 E-Tech и доступен в цветах из его палитры. Он рассчитан на велосипедистов ростом от 156 до 180 см.

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Небольшие 20-дюймовые шины имеют высокий профиль, а подвеска усилена, то есть Renault Snow приспособлен к легкому бездорожью. К тому же, электробайк легко складывается всего за 10 секунд.

Велосипед легко складывается Фото: Renault

Электромотор мощностью 0,35 л. с. (0,25 кВт) позволяет развивать 25 км/ч. Замедляют его дисковые тормоза. Батарея на 10 А∙ч обеспечивает запас хода в 40 км. Она снимается, а еще ее можно заряжать от Renault 4 E-Tech.

Для Renault Snow предлагают ряд разнообразных аксессуаров. Его можно оснастить багажником (он выдерживает до 25 кг), брызговиками, диодной оптикой и USB-портом для подзарядки гаджетов.

Стоит отметить, что электровелосипед есть и в линейке Renault-Alpine, однако он значительно дороже — стоит 10 000 евро.

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