Renault выпустили недорогой электрический фургон-кроссовер за $20 000 (фото)
Электрический фургон Dacia Spring Cargo имеет 1085-литровый багажный отсек, а его грузоподъемность составляет 370 кг. Запас хода кроссовера составляет 225 км.
Линейку обновленного электрокроссовера Dacia Spring 2025 пополнила коммерческая версия Cargo. Фургон презентовали в Великобритании и именно там он поступит в продажу до конца года по цене от 14 995 фунтов стерлингов ($19 750). Об этом сообщает издание Autocar.
Внешне новая Dacia Spring Cargo ничем не отличается от стандартного кроссовера — даже задние окна фургона оставили. Основные изменения произошли внутри.
Из салона убрали задние сиденья, что образовало 1085-литровый багажный отсек. Грузоподъемность Dacia Spring Cargo составляет 370 кг. Водитель и передние пассажиры отделены металлической перегородкой.
Коммерческий электромобиль Dacia Spring Cargo неплохо оснащен — есть кондиционер, камера, 10-дюймовый тачскрин и круиз-контроль.Важно
Фургон создан на базе Dacia Spring Extreme с более мощным 65-сильным электромотором. Он способен разогнаться до сотни за 13,7 с и развить 125 км/ч.
Батарея емкостью 26,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 225 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 45 минут.
Как известно, электромобиль Dacia Spring — европейская версия модели Renault City K-ZE. Оба электрокара выпускаются в Китае, а в их основе лежит бензиновый кроссовер Renault Kwid.
Кстати, это не самый дешевый электромобиль Renault, ведь недавно показали модели за 9000 евро.
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