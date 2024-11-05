Renault выпустили недорогой электрический фургон-кроссовер за $20 000 (фото)

Электрический фургон Dacia Spring Cargo имеет 1085-литровый багажный отсек, а его грузоподъемность составляет 370 кг. Запас хода кроссовера составляет 225 км.

Related video

Линейку обновленного электрокроссовера Dacia Spring 2025 пополнила коммерческая версия Cargo. Фургон презентовали в Великобритании и именно там он поступит в продажу до конца года по цене от 14 995 фунтов стерлингов ($19 750). Об этом сообщает издание Autocar.

Запас хода электрокара составляет 225 км Фото: Dacia

Внешне новая Dacia Spring Cargo ничем не отличается от стандартного кроссовера — даже задние окна фургона оставили. Основные изменения произошли внутри.

Из салона убрали задние сиденья, что образовало 1085-литровый багажный отсек. Грузоподъемность Dacia Spring Cargo составляет 370 кг. Водитель и передние пассажиры отделены металлической перегородкой.

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин Фото: Dacia

Коммерческий электромобиль Dacia Spring Cargo неплохо оснащен — есть кондиционер, камера, 10-дюймовый тачскрин и круиз-контроль.

Важно

Новая жизнь "пирожков": старые фургоны Renault и Citroen превращают в электрокары (фото)

Фургон создан на базе Dacia Spring Extreme с более мощным 65-сильным электромотором. Он способен разогнаться до сотни за 13,7 с и развить 125 км/ч.

Батарея емкостью 26,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 225 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 45 минут.

Объем грузового отсека составляет 1085 л Фото: Dacia

Как известно, электромобиль Dacia Spring — европейская версия модели Renault City K-ZE. Оба электрокара выпускаются в Китае, а в их основе лежит бензиновый кроссовер Renault Kwid.

Кстати, это не самый дешевый электромобиль Renault, ведь недавно показали модели за 9000 евро.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском кроссовере Dacia Bigster.