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Авто

Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер за $20 000 (фото)

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Фото: Dacia | Фургон Dacia Spring Cargo зовні не відрізняється від стандартного кросовера

Електричний фургон Dacia Spring Cargo має 1085-літровий багажний відсік, а його вантажопідйомність становить 370 кг. Запас ходу кросовера складає 225 км.

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Лінійку оновленого електрокросовера Dacia Spring 2025 поповнила комерційна версія Cargo. Фургон презентували у Великій Британії і саме там він надійде в продаж до кінця року за ціною від 14 995 фунтів стерлінгів ($19 750). Про це повідомляє видання Autocar.

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Запас ходу електрокара становить 225 км
Фото: Dacia

Зовні нова Dacia Spring Cargo нічим не відрізняється від стандартного кросовера – навіть задні вікна фургону залишили. Основні зміни відбулися всередині.

Із салону прибрали задні сидіння, що утворило 1085-літровий багажний відсік. Вантажопідйомність Dacia Spring Cargo становить 370 кг. Водій та передні пасажири відділені металевою перегородки.

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У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін
Фото: Dacia

Комерційний електромобіль Dacia Spring Cargo непогано оснащений – є кондиціонер, камера, 10-дюймовий тачскрін та круїз-контроль.

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Фургон створений на базі Dacia Spring Extreme з потужнішим 65-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до сотні за 13,7 с і розвинути 125 км/год.

Батарея ємністю 26,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 225 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 45 хвилин.

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Об'єм вантажного відсіка становить 1085 л
Фото: Dacia

Як відомо, електромобіль Dacia Spring — європейська версія моделі Renault City K-ZE. Обидва електрокари випускають у Китаї, а в їх основі лежить бензиновий кросовер Renault Kwid.

До речі, це не найдешевший електромобіль Renault, адже недавно показали моделі за 9000 євро.

Також Фокус розповідав про новий флагманський кросовер Dacia Bigster.