Нове життя "пиріжків": старі фургони Renault і Citroen перетворюють на електрокари (фото)
Фургони Renault Kangoo, Citroen Berlingo та Peugeot Partner першого покоління оснащують 51-сильним електромотором та літій-залізо-фосфатною батареєю. Вони здатні розвинути 130 км/год та проїхати 150 км без підзарядки.
Старі комерційні моделі 90-х та початку 2000-х отримують нове життя у Франції. Фургони-"пиріжки" Citroen Berlingo, Peugeot Partner та Renault Kangoo почали перероблювати на електромобілі. Про це повідомляє сайт L’Argus.
Перетворенням комерційних Citroen Berlingo, Peugeot Partner і Renault Kangoo на електрокари займається компанія Lormauto. Раніше вона вже почала перероблювати в електрокари мініатюрні Renault Twingo першого покоління.
За основу беруть Renault Kangoo, Citroen Berlingo чи Peugeot Partner першого покоління. Вони вже мали електричні версії, але їх випускали дуже малими партіями.Важливо
На місце дизельного двигуна встановлюють 51-сильний електромотор та літій-залізо-фосфатну батарею. Електромобілі здатні розвинути 130 км/год, а їх запас ходу становить 150 км. Повна зарядка займає 4 години.
Купити електромобіль Citroen Berlingo, Peugeot Partner або Renault Kangoo можна за ціною від 21 000 євро. Якщо є своє авто-донор, то його переробка вартуватиме 16 000 євро. Також пропонується лізинг за 280 євро на місяць.
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