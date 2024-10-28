Нове життя "пиріжків": старі фургони Renault і Citroen перетворюють на електрокари (фото)

Фургони Renault Kangoo, Citroen Berlingo та Peugeot Partner першого покоління оснащують 51-сильним електромотором та літій-залізо-фосфатною батареєю. Вони здатні розвинути 130 км/год та проїхати 150 км без підзарядки.

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Старі комерційні моделі 90-х та початку 2000-х отримують нове життя у Франції. Фургони-"пиріжки" Citroen Berlingo, Peugeot Partner та Renault Kangoo почали перероблювати на електромобілі. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Електромобілем може стати і Peugeot Partner Фото: largus.fr

Перетворенням комерційних Citroen Berlingo, Peugeot Partner і Renault Kangoo на електрокари займається компанія Lormauto. Раніше вона вже почала перероблювати в електрокари мініатюрні Renault Twingo першого покоління.

Ціна електрофургона становить 21 000 євро Фото: largus.fr

За основу беруть Renault Kangoo, Citroen Berlingo чи Peugeot Partner першого покоління. Вони вже мали електричні версії, але їх випускали дуже малими партіями.

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На місце дизельного двигуна встановлюють 51-сильний електромотор та літій-залізо-фосфатну батарею. Електромобілі здатні розвинути 130 км/год, а їх запас ходу становить 150 км. Повна зарядка займає 4 години.

Під капотом встановлено 51-сильний електромотор Фото: largus.fr

Купити електромобіль Citroen Berlingo, Peugeot Partner або Renault Kangoo можна за ціною від 21 000 євро. Якщо є своє авто-донор, то його переробка вартуватиме 16 000 євро. Також пропонується лізинг за 280 євро на місяць.

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