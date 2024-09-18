Знайомий незнайомець: італійці показали футуристичний електричний фургон (фото)

Новий Iveco eMoovy — побратим Hyundai ST1 та Staria. Комерційний електромобіль оснащений 218-сильним мотором та здатен подолати до 320 км без підзарядки.

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Iveco відкриває для себе сегмент легшої комерційної техніки. На виставці IAA Transportation 2024 в Ганновері дебютувала нова модель eMoovy. Про неї розповіли на сайті італійського виробника.

Модель створена на базі Hyundai ST1 Фото: Iveco

Футуристичний дизайн Iveco eMoovy знайомий і це не дивно, адже модель створили на базі Hyundai ST1, який, у свою чергу, використовує агрегати мінівена Staria. Від південнокорейського побратима новачок відрізняється лише дизайном передньої частини.

Об'єм вантажного відсіку сягає 10 кубометрів Фото: Iveco

Новий Iveco eMoovy пропонують у версіях довжиною 5,32 або 5,8 м та висотою від 2 до 2,6 м. Можна обрати фургон (з вантажним відсіком об'ємом до 10 кубометрів), бортове авто або голе шасі, на яке можна встановлювати різноманітні модулі. Вантажопідйомність становить 1530 кг.

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У кабіні Iveco eMoovy встановлено цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін. Комплектація включає сучасні системи активної безпеки.

Авто отримало цифровий щиток приладів і центральний тачскрін Фото: Iveco

Електромобіль Iveco eMoovy оснащений 218-сильним мотором та доступний із батареями ємністю 63 або 76 кВт∙год. Запас ходу становить 265 і 320 км, відповідно.

До речі, на автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновері презентували і потужний гібридний пікап Ford.

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