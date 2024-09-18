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На європейський ринок вийде потужний і недорогий електропікап з багатим оснащенням (фото)

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Фото: SAIC | Maxus eTerron 9 — великий електричний пікап

Maxus eTerron 9 — 5,5-метровий електропікап із 442-сильною установкою. Він здатен розігнатися до сотні за 5,8 с та подолати 430 км без підзарядки.

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На виставці IAA Transportation 2024 в Ганновері дебютував новий Maxus eTerron 9. Електричний пікап від концерну SAIC надійде в продаж на європейському ринку з жовтня. Про це повідомляє сайт Electrive.

Maxus eTerron, Maxus eTerron 9, новий Maxus eTerron 9, пікап Maxus eTerron 9 Fullscreen
Електрокар сягає 5,5 м у довжину
Фото: SAIC

Пікап Maxus eTerron 9 – наступник моделі Т90, яка представлена в Україні. Авто вирізняється рубаним дизайном та має розширені крила. Замість решітки радіатора встановлено пластикову заглушку.

Maxus eTerron 9, новий Maxus eTerron 9, пікап Maxus eTerron 9 Fullscreen
Вантажопідйомність пікапа становить 620 кг
Фото: SAIC

Габарити Maxus eTerron 9:

  • довжина – 5500 мм;
  • ширина – 2005 мм;
  • висота – 1874 мм;
  • колісна база – 3300 мм.
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Вантажопідйомність електропікапа становить 620 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Перегородка між кузовом та салоном опускається, що дозволяє перевозити 2,4-метрові вантажі. Також є невеликий 236-літровий багажник спереду.

салон Maxus eTerron 9, новий Maxus eTerron 9, пікап Maxus eTerron 9 Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: SAIC

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Передні крісла доповнені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем, а розділяє їх дворівнева консоль.

Електромобіль Maxus eTerron 9 оснащений повнопривідною 442-сильною установкою та здатен розганятися до 100 км/год за 5,8 с.

Maxus eTerron9, новий Maxus eTerron 9, пікап Maxus eTerron 9 Fullscreen
Спереду є 236-літровий багажник
Фото: SAIC

Батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечує запас ходу в 430 км. Зарядити її на 80% від швидкої станції (потужністю 115 кВт) можна за 40 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити електроприлади.

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