На європейський ринок вийде потужний і недорогий електропікап з багатим оснащенням (фото)
Maxus eTerron 9 — 5,5-метровий електропікап із 442-сильною установкою. Він здатен розігнатися до сотні за 5,8 с та подолати 430 км без підзарядки.
На виставці IAA Transportation 2024 в Ганновері дебютував новий Maxus eTerron 9. Електричний пікап від концерну SAIC надійде в продаж на європейському ринку з жовтня. Про це повідомляє сайт Electrive.
Пікап Maxus eTerron 9 – наступник моделі Т90, яка представлена в Україні. Авто вирізняється рубаним дизайном та має розширені крила. Замість решітки радіатора встановлено пластикову заглушку.
Габарити Maxus eTerron 9:
- довжина – 5500 мм;
- ширина – 2005 мм;
- висота – 1874 мм;
- колісна база – 3300 мм.
Вантажопідйомність електропікапа становить 620 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Перегородка між кузовом та салоном опускається, що дозволяє перевозити 2,4-метрові вантажі. Також є невеликий 236-літровий багажник спереду.
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Передні крісла доповнені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем, а розділяє їх дворівнева консоль.
Електромобіль Maxus eTerron 9 оснащений повнопривідною 442-сильною установкою та здатен розганятися до 100 км/год за 5,8 с.
Батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечує запас ходу в 430 км. Зарядити її на 80% від швидкої станції (потужністю 115 кВт) можна за 40 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити електроприлади.
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