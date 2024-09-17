Ford презентував потужний електрифікований пікап із багатим оснащенням (фото)

Новий Ford Ranger PHEV отримав 279-сильну гібридну установку з 2,3-літровою турбочетвіркою та електромотором. Пікап здатен подолати 45 км на електротязі.

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Лінійку Ford Ranger 2025 поповнить плагін-гібридна версія PHEV. Пікап презентували на виставці в Ганновері IAA Transportation 2024, а в продаж у Європі він надійде з весни. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Ford.

Пікап здатен проїхати 45 км на електротязі Фото: Ford

Новий Ford Ranger PHEV оснащений 2,3-літровою турбочетвіркою EcoBoost та електромотором. Сумарна віддача становить 279 к. с. та 690 Н∙м. Лише Ford Ranger Raptor наразі потужніший у лінійці.

Комплектацію плагін-гібрида розширено Фото: Ford

Витрату пального не розкривають, але зазначено, що акумуляторна батарея ємністю 11,8 кВт∙год дозволяє подолати 45 км в електричному режимі. Крім того, є функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити електроенергією різноманітні прилади. Повний привід доповнили блокуванням заднього диференціала.

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Від стандартного Ford Ranger гібридна версія відрізняється дизайном решітки радіатора і особливими 18-дюймовими дисками. Вантажопідйомність пікапа – 1 тонна, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Фото: Ford

Крім того, в Ford Ranger PHEV розширена комплектація. Його пропонують у спеціальній версії Stormtrak із матричними фарами, камерами кругового огляду та акустикою Bang&Olufsen з 10 динаміками.

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