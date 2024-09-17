Ford презентовал мощный электрифицированный пикап с богатым оснащением (фото)

Новый Ford Ranger PHEV получил 279-сильную гибридную установку с 2,3-литровой турбочетверкой и электромотором. Пикап способен преодолеть 45 км на электротяге.

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Линейку Ford Ranger 2025 пополнит плагин-гибридная версия PHEV. Пикап презентовали на выставке в Ганновере IAA Transportation 2024, а в продажу в Европе он поступит с весны. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Ford.

Пикап способен проехать 45 км на электротяге Фото: Ford

Новый Ford Ranger PHEV оснащен 2,3-литровой турбочетверкой EcoBoost и электромотором. Суммарная отдача составляет 279 л. с. и 690 Н∙м. Только Ford Ranger Raptor на данный момент более мощный в линейке.

Комплектацию плагин-гибрида расширена Фото: Ford

Расход топлива не раскрывают, но указано, что аккумуляторная батарея емкостью 11,8 кВт∙ч позволяет преодолеть 45 км в электрическом режиме. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать электроэнергией разнообразные приборы. Полный привод дополнили блокировкой заднего дифференциала.

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От стандартного Ford Ranger гибридная версия отличается дизайном решетки радиатора и особыми 18-дюймовыми дисками. Грузоподъемность пикапа — 1 тонна, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Фото: Ford

Кроме того, у Ford Ranger PHEV расширенная комплектация. Он предлагается в специальной версии Stormtrak с матричными фарами, камерами кругового обзора и акустикой Bang&Olufsen с 10 динамиками.

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