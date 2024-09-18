На европейский рынок выйдет мощный и недорогой электропикап с богатым оснащением (фото)

Maxus eTerron 9 — 5,5-метровый электропикап с 442-сильной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 5,8 с и преодолеть 430 км без подзарядки.

Related video

На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере дебютировал новый Maxus eTerron 9. Электрический пикап от концерна SAIC поступит в продажу на европейском рынке с октября. Об этом сообщает сайт Electrive.

Электрокар достигает 5,5 м в длину Фото: SAIC

Пикап Maxus eTerron 9 — преемник модели Т90, которая представлена в Украине. Авто отличается рубленым дизайном и имеет расширенные крылья. Вместо решетки радиатора установлена пластиковая заглушка.

Грузоподъемность пикапа составляет 620 кг. Фото: SAIC

Габариты Maxus eTerron 9:

длина — 5500 мм;

ширина — 2005 мм;

высота — 1874 мм;

колесная база — 3300 мм.

Важно

Ford презентовал мощный электрифицированный пикап с богатым оснащением (фото)

Грузоподъемность электропикапа составляет 620 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп. Перегородка между кузовом и салоном опускается, что позволяет перевозить 2,4-метровые грузы. Также есть небольшой 236-литровый багажник спереди.

На передней панели установлено два дисплея Фото: SAIC

В салоне на передней панели установлено два дисплея. Передние кресла дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а разделяет их двухуровневая консоль.

Электромобиль Maxus eTerron 9 оснащен полноприводной 442-сильной установкой и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с.

Спереди есть 236-литровый багажник Фото: SAIC

Батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 430 км. Зарядить ее на 80% от быстрой станции (мощностью 115 кВт) можно за 40 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать электроприборы.

Ранее Фокус рассказывал о новом недорогом пикапе Nissan с необычным дизайном.

Также мы писали о новом семейном электромобиле MG.