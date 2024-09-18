На европейский рынок выйдет мощный и недорогой электропикап с богатым оснащением (фото)
Maxus eTerron 9 — 5,5-метровый электропикап с 442-сильной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 5,8 с и преодолеть 430 км без подзарядки.
На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере дебютировал новый Maxus eTerron 9. Электрический пикап от концерна SAIC поступит в продажу на европейском рынке с октября. Об этом сообщает сайт Electrive.
Пикап Maxus eTerron 9 — преемник модели Т90, которая представлена в Украине. Авто отличается рубленым дизайном и имеет расширенные крылья. Вместо решетки радиатора установлена пластиковая заглушка.
Габариты Maxus eTerron 9:
- длина — 5500 мм;
- ширина — 2005 мм;
- высота — 1874 мм;
- колесная база — 3300 мм.
Грузоподъемность электропикапа составляет 620 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп. Перегородка между кузовом и салоном опускается, что позволяет перевозить 2,4-метровые грузы. Также есть небольшой 236-литровый багажник спереди.
В салоне на передней панели установлено два дисплея. Передние кресла дополнены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а разделяет их двухуровневая консоль.
Электромобиль Maxus eTerron 9 оснащен полноприводной 442-сильной установкой и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с.
Батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 430 км. Зарядить ее на 80% от быстрой станции (мощностью 115 кВт) можно за 40 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать электроприборы.
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