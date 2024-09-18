Знакомый незнакомец: итальянцы показали футуристический электрический фургон (фото)

Новый Iveco eMoovy — побратим Hyundai ST1 и Staria. Коммерческий электромобиль оснащен 218-сильным мотором и способен преодолеть до 320 км без подзарядки.

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Iveco открывает для себя сегмент более легкой коммерческой техники. На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере дебютировала новая модель eMoovy. О ней рассказали на сайте итальянского производителя.

Модель создана на базе Hyundai ST1 Фото: Iveco

Футуристический дизайн Iveco eMoovy знаком и это неудивительно, ведь модель создали на базе Hyundai ST1, который, в свою очередь, использует агрегаты минивэна Staria. От южнокорейского собрата новичок отличается лишь дизайном передней части.

Объем грузового отсека достигает 10 кубометров Фото: Iveco

Новый Iveco eMoovy предлагают в версиях длиной 5,32 или 5,8 м и высотой от 2 до 2,6 м. Можно выбрать фургон (с грузовым отсеком объемом до 10 кубометров), бортовое авто или голое шасси, на которое можно устанавливать различные модули. Грузоподъемность составляет 1530 кг.

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В кабине Iveco eMoovy установлен цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Комплектация включает современные системы активной безопасности.

Авто получило цифровой щиток приборов и центральный тачскрин Фото: Iveco

Электромобиль Iveco eMoovy оснащен 218-сильным мотором и доступен с батареями емкостью 63 или 76 кВт∙ч. Запас хода составляет 265 и 320 км, соответственно.

Кстати, на автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновере презентовали и мощный гибридный пикап Ford.

Также Фокус рассказывал, что на этой выставке дебютировал коммерческий электрокар Opel с ГБО.