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Авто

Hyundai показав економне сімейне авто з авангардним дизайном (фото)

Hyundai Staria HEV, Hyundai Staria, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria 2024
Фото: Hyundai | Hyundai Staria отримав 245-сильну гібридну версію

Новий Hyundai Staria HEV обладнаний 245-сильною гібридною установкою. Середня витрата пального складає близько 8 л на 100 км.

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У лінійці Hyundai Staria 2024 з’явилася гібридна модифікація HEV. Її продажі вже почалися на батьківщині моделі, в Південній Кореї, а пізніше з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт марки.

Hyundai Staria, Hyundai Staria HEV, новий Hyundai Staria Fullscreen
Мінівен споживає близько 8 л/100 км
Фото: Hyundai

Гібрид Hyundai Staria HEV отримав силову установку, знайому по Tucson та Sorento. 1,6-літрова бензинова турбочетвірка на 180 к. с. працює в парі з 73-сильним електромотором.

Сумарна віддача складає 245 к. с. та 367 Нм, а середнє споживання пального – 7,6-8,0 л/100 км, в залежності від версії. Наразі це найекономічніший варіант Hyundai Staria.

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Візуально гібридна версія нічим не відрізняється від дизельної Hyundai Staria 2024 і зберігає авангардний футуристичний дизайн. Модель пропонують у тримісній вантажній та п’ятимісній вантажопасажирській версіях, а також у пасажирських варіантах на 7, 9 та 11 місць.

салон Hyundai Staria, Hyundai Staria HEV, новий Hyundai Staria Fullscreen
Модель пропонують у вантажних та пасажирських версіях
Фото: Hyundai

Ціна Hyundai Staria HEV становить у еквіваленті 25 700 доларів за вантажну версію і $27 370 – за пасажирську. Топові версії моделі можна обладнати 10,25-дюймовим тачскріном, електроприводом та вентиляцією сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai відмовилися від бензинових заряджених хетчбеків.

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