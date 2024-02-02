В Україну повернувся відомий седан Hyundai: подробиці та ціни (фото)

У Hyundai Sonata 2024 оригінальний футуристичний дизайн і високотехнологічний інтер'єр. Седан запропонують у 2,5-літровій бензиновій версії на 194 к. с.

Related video

Hyundai Sonata повертається на український ринок. У нашій країні з'явиться оновлений седан D-класу. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Sonata 2024 вирізняється авангардним дизайном з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, як у Hyundai Ioniq 6.

Седан запропонують із 2,5-літровим бензиновим двигуном Фото: Hyundai

Седан Hyundai Sonata в Україні буде доступний в одній версії — з 2,5-літровою атмосферною бензиновою "четвіркою" на 194 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він витрачає 7,7 л/100 км у змішаному циклі.

Важливо

Недорогий спортивний кросовер Hyundai розсекречено до прем'єри (фото)

Ціна Hyundai Sonata в Україні стартує з 1 195 900 гривень. Базова комплектація включає двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, датчик світла, парктронік і камеру заднього виду.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Найдорожчий варіант Top за 1 562 200 гривень додає безключовий доступ, електропривод і вентиляцію передніх крісел, підігрів задніх крісел і керма, навігацію, камери кругового огляду. Також у цьому випадку передбачені автоматичне гальмування, утримання в смузі та камери для "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться оригінальний кросовер Toyota з витратою 4 л на 100 км.

Також ми писали, що в нашу країну привезли електромобіль Ford Mustang Mach-E.