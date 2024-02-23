Hyundai відмовляється від двох недорогих спортивних моделей: названа причина

Hyundai відмовляється від заряджених бензинових моделей i20 N та i30 N. Нові спортивні авто південнокорейської марки будуть електричними.

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Компанія Hyundai в лютому припинила виробництво моделей i20 N та i30 N. Заряджені хетчбеки невдовзі залишать європейський ринок. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Автовиробник пояснив відмову від спортивних моделей турботою про навколишнє середовище. Модельну лінійку Hyundai активно електрифікують, і до 2035 року з європейської лінійки марки зникнуть моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Hyundai i20 N Фото: Hyundai

Утім, повністю від заряджених N-моделей в Hyundai не відмовляються. Невдовзі на ринок вийде надпотужний електромобіль Hyundai Ioniq N. Він, звісно, дорожчий за Hyundai i20 N та i30 N, але і швидший.

Заряджений хетчбек Hyundai i30 N випускали з 2017 року. Модель пропонували з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою у версіях на 250 і 280 к. с. Спочатку її обладнували лише 6-ступінчастою механічною КПП, проте згодом додали робот із двома зчепленнями.

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У 2021 році з’явився компактніший Hyundai i20 N. Його обладнали 1,6-літровим турбомотором потужністю 204 к. с.

Також випуск заряджених спортивних моделей припиняє й Alfa Romeo.

Ще Фокус розповідав, що Volvo відмовилися від дизельних автівок.