Зліт власників спортивних Hyundai закінчився масштабною ДТП (фото)

Спортивні Hyundai i30 N рухалися трасою колоною і їхні водії не дотримувалися безпечної дистанції. В аварії постраждали шестеро людей.

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Великою аварією відзначився зліт власників Hyundai i30 N в околицях Гонконгу. На трасі зіткнулися одразу сім заряджених хетчбеків. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Водії Hyundai не дотримувалися безпечної дистації Фото: carscoops.com

У рамках зльоту Hyundai i30 N вирушили в автопробіг звивистою дорогою до узбережжя Південно-Китайського моря. Спортивні автомобілі рухалися колоною і коли один з них загальмував, то спрацював ефект доміно — машини врізалися одна в одну.

У ДТП потрапили сім машин Фото: carscoops.com

У ДТП постраждали 6 осіб, з них 5 — водії Hyundai. На щастя, нікому з них не знадобилася госпіталізація. А ось деякі Hyundai i30 N серйозно постраждали і потребують серйозного ремонту.

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Щоб евакуювати авто з місця аварії, поліції довелося на деякий час перекрити трасу. Причина ДТП зрозуміла — це недотримання безпечної дистанції.

Трасу довелося перекрити для евакуації авто Фото: carscoops.com

Hyundai i30 N — заряджена версія моделі С-класу. Хетчбек оснащений 2,0-літровим 275-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 250 км/год.

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