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Авто

Слет владельцев спортивных Hyundai закончился масштабным ДТП (фото)

Hyundai i30 N, дтп хюндай, авария хюндай, Hyundai i30
Фото: carscoops.com | Авария произошла во время автопробега на Hyundai i30 N

Спортивные Hyundai i30 N двигались по трассе колонной и их водители не соблюдали безопасную дистанцию. В аварии пострадали шесть человек.

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Крупной аварией отметился слет владельцев Hyundai i30 N в окрестностях Гонконга. На трассе столкнулись сразу семь заряженных хэтчбеков. Об этом сообщает сайт Carscoops.

авария хюндай, Hyundai i30 N, дтп хюндай, Hyundai i30 Fullscreen
Водители Hyundai не соблюдали безопасную дистацию
Фото: carscoops.com

В рамках слета Hyundai i30 N отправились в автопробег по извилистой дороге к побережью Южно-Китайского моря. Спортивные автомобили двигались колонной и когда один из них затормозил, то сработал эффект домино – машины врезались друг в друга.

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В ДТП попали семь машин
Фото: carscoops.com

В ДТП пострадали 6 человек, из них 5 – водители Hyundai. К счастью, никому из них не понадобилась госпитализация. А вот некоторые Hyundai i30 N серьезно пострадали и требуют серьезного ремонта.

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Чтобы эвакуировать авто с места аварии, полиции пришлось на время перекрыть трассу. Причина ДТП понятна – это несоблюдение безопасной дистанции.

Hyundai i30 N, дтп хюндай, авария хюндай, Hyundai i30 Fullscreen
Трассу пришлось перекрыть для эвакуации авто
Фото: carscoops.com

Hyundai i30 N – заряженная версия модели С-класса. Хэтчбек оснащен 2,0-литровым 275-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на британском автошоу в аварию попал уникальный электрический спорткар Hyundai.

Также мы писали, что в ДТП разбили 1000-сильный суперкар Ferrari стоимостью почти миллион долларов.