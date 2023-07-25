ДТП на миллион: в аварии разбили дорогой 1000-сильный суперкар Ferrari (видео)

Ferrari SF90 Stradale — флагманский суперкар в современной линейке марки. 1000-сильное гибридное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч.

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В Канаде в ДТП попал Ferrari SF90 Stradale. Суперкар получил серьезные повреждения и его восстановление будет очень сложным. Фото и видео с авто опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Авария произошла в городе Келоуна в провинции Британская Колумбия. Водитель Ferrari SF90 Stradale потерял контроль над суперкаром и на большой скорости врезался в припаркованные машины.

Суперкар получил серьезные повреждения

Суперкар Ferrari серьезно поврежден – у него разбитая передняя часть, пострадали правые дверь и крылья. В салоне сработали подушки безопасности.

Ремонт карбонового кузова будет недешевым и не исключено, что суперкар не подлежит восстановлению. Помимо Ferrari, также пострадали еще три авто.

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Водитель Ferrari отделался легкими ушибами и самостоятельно покинул машину. Ему выдвинули обвинения в опасной езде и отказе от освидетельствования на алкоголь и арестовали, но позже выпустили под залог.

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – флагманская модель итальянской марки. Полноприводное купе оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами общей мощностью 1000 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч. Стоимость авто может достигать миллион долларов.

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