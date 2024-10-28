Новая жизнь "пирожков": старые фургоны Renault и Citroen превращают в электрокары (фото)

Фургоны Renault Kangoo, Citroen Berlingo и Peugeot Partner первого поколения оснащают 51-сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей. Они способны развить 130 км/ч и проехать 150 км без подзарядки.

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Старые коммерческие модели 90-х и начала 2000-х получают новую жизнь во Франции. Фургоны-"пирожки" Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Renault Kangoo начали переделывать в электромобили. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Электромобилем может стать и Peugeot Partner Фото: largus.fr

Преобразованием коммерческих Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Renault Kangoo в электрокары занимается компания Lormauto. Ранее она уже начала переделывать в электрокары миниатюрные Renault Twingo первого поколения.

Цена электрофургона составляет 21 000 евро Фото: largus.fr

За основу берут Renault Kangoo, Citroen Berlingo или Peugeot Partner первого поколения. Они уже имели электрические версии, но их выпускали очень малыми партиями.

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На место дизельного двигателя устанавливают 51-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную батарею. Электромобили способны развить 130 км/ч, а их запас хода составляет 150 км. Полная зарядка занимает 4 часа.

Под капотом установлен 51-сильный электромотор Фото: largus.fr

Купить электромобиль Citroen Berlingo, Peugeot Partner или Renault Kangoo можно по цене от 21 000 евро. Если есть свое авто-донор, то его переделка будет стоить 16 000 евро. Также предлагается лизинг за 280 евро в месяц.

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