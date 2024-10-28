Новая жизнь "пирожков": старые фургоны Renault и Citroen превращают в электрокары (фото)
Фургоны Renault Kangoo, Citroen Berlingo и Peugeot Partner первого поколения оснащают 51-сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей. Они способны развить 130 км/ч и проехать 150 км без подзарядки.
Старые коммерческие модели 90-х и начала 2000-х получают новую жизнь во Франции. Фургоны-"пирожки" Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Renault Kangoo начали переделывать в электромобили. Об этом сообщает сайт L'Argus.
Преобразованием коммерческих Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Renault Kangoo в электрокары занимается компания Lormauto. Ранее она уже начала переделывать в электрокары миниатюрные Renault Twingo первого поколения.
За основу берут Renault Kangoo, Citroen Berlingo или Peugeot Partner первого поколения. Они уже имели электрические версии, но их выпускали очень малыми партиями.Важно
На место дизельного двигателя устанавливают 51-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную батарею. Электромобили способны развить 130 км/ч, а их запас хода составляет 150 км. Полная зарядка занимает 4 часа.
Купить электромобиль Citroen Berlingo, Peugeot Partner или Renault Kangoo можно по цене от 21 000 евро. Если есть свое авто-донор, то его переделка будет стоить 16 000 евро. Также предлагается лизинг за 280 евро в месяц.
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