Ретро-стиль и лимитированный тираж: представлен первый мотоцикл от Renault (фото, видео)

Heritage Spirit Scrambler от Renault — кроссовый электробайк в стиле 60-х годов. Он способен развить 99 км/ч и преодолеть до 110 км без подзарядки.

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На автошоу в Париже Renault презентовали свой первый мотоцикл Heritage Spirit Scrambler. Всего изготовят всего 10 таких электробайков стоимостью 26 900 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Первый электромотоцикл Renault создали в сотрудничестве с компанией Ateliers HeritageBike. Его дизайн выдержан в стилистике кроссовых байков 60-х годов.

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Кроме того, разработчики вдохновлялись знаменитым Renault 4 1961 года. Неудивительно, что электробайк выставили на стенде вместе с преемником этой модели — электрокроссовером Renault 4 E-Tech.

Электробайк показали вместе с новым Renault 4 E-Tech Фото: Renault

В основе Heritage Spirit Spirit Scrambler лежит стальная рама, а обтекатели мотоцикла выполнены из композитных материалов. Мотор мощностью 9,1 л. с. (7 кВт) разгоняет электробайк массой 137 кг до 99 км/ч. Батарея емкостью 4,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 110 км.

Запас хода электробайка достигает 110 км Фото: Renault

Электробайк Renault получил усиленную подвеску с ходом 85 мм и 17-дюймовые внедорожные шины. Замедляют его дисковые тормоза Brembo диаметром 320 мм сзади и 245 мм спереди.

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